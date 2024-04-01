Иностранного инвестора обвинили в завышении затрат на покупку машин скорой помощи

К такому выводу в Антикоррупционной службе пришли, изучив документы на закупку 100 «неотложек». Заключение проверки стало основанием для обращения в суд со стороны ГУ «Управление здравоохранения города Шымкента» с исковым заявлением о внесении изменений в договор государственно-частного партнерства «Модернизация и эксплуатация Шымкентской городской станции скорой медицинской помощи».

Документ 19 января 2019 года был заключен между управлением здравоохранения города Шымкента» и турецким инвестором. Общая сумма договора составляет порядка 9,6 млрд тенге, включая 6,5 млрд тенге компенсации частному партнеру инвестиционных затрат. Оставшаяся сумма – вознаграждение за управление проектом.

По условиям договора частный инвестор взял на себя обязательства модернизировать объект ГЧП согласно утвержденной инвестпрограмме с последующей передачей его в собственность государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Станция скорой медицинской помощи».

Один из пунктов договора касался обновления автопарка спецтехники. В 2020 году, во время пандемии коронавируса, на улицах Шымкента появились оснащенные всем необходимым желтые машины скорой помощи. На тот момент количество вызовов «неотложки» зашкаливало, и сложно представить, как бы с их обслуживанием справлялись медики станции скорой помощи, не получив на свой баланс новые автомобили.

100 авто скорой медицинской помощи Hyundai H350 с растаможенной и застрахованной доставкой в город Шымкент с НДС, системой ГЛОНАСС обошлись в 4,8 млрд тенге, или 48,3 млн тенге за единицу. Собственно, вокруг стоимости автомобилей и разгорелся спустя три с половиной года скандал.

Антикор утверждает, что компания завысила стоимость автомобилей в два раза, а экс-руководитель управления здравоохранения принял их. Согласно заключению судебной экспертизы, машины обошлись инвестору в 2,7 млрд тенге, однако в актах их приема-передачи указано 4,8 млрд тенге, и эту стоимость в Антикоре посчитали фиктивной, потребовав переплаченные бюджетные средства вернуть государству.

– В рамках оконченного досудебного производства установлено, что стоимость проекта ГЧП значительно завышена, – комментирует и. о. первого заместителя руководителя Антикоррупционной службы г. Шымкента Алексей Колосков. – В связи с чем по представлению департамента профильным управлением акимата инициирован соответствующий иск в суд. По решению суда стоимость проекта изменена в сторону снижения на 2,1 млрд тенге. Решение суда не вступило в законную силу. Работа в данном направлении продолжается.

Действительно, Специализированный межрайонный экономический суд города Астаны поддержал иск ГУ «Управление здравоохранения города Шымкента» к инвестору о внесении изменений в договор.

По решению суда инвестицион­ные затраты на 2019 год в части стоимости автомашин скорой помощи Hyundai H-350 снижены в общей сложности до 2,7 млрд тенге. Разницу между первоначальной стоимостью и установленной судом необходимо будет вернуть в пользу государства. На время проведения следствия счета инвестора заморозили, так что всю сумму по договору он получить не успел.

Претензии со стороны Антикора, как и решение суда, вызвали бурную реакцию инвестора. Он заявил о намерении расторгнуть договор ГЧП, вернуть вложенные в проект деньги и покинуть страну, ведь сейчас выезд из Казах­стана ему запрещен. Более того, он не может переводить средства на погашение кредитов, которые для этого проекта оформлял в Турции.

По подсчетам инвестора, в модернизацию станции скорой медпомощи (ССМП) Шымкента он вложил 19 млн 600 тыс. долларов, а в качестве возмещения по договору получил якобы только 8 млн 600 тыс. долларов. К тому же в данный момент не поступают выплаты от акимата Шымкента, и он вынужден на свои собственные средства обслуживать шымкентскую станцию скорой помощи, включая выплату заработной платы сотрудникам. Только по этой статье расходов сумма долга достигла 125 млн тенге.

Инвестор утверждает, что свои кровные потратил и на ремонт здания, в котором располагается call-центр станции скорой помощи, хотя изначально по договору ГЧП это была обязанность управления здравоохранения.

Так и не дождавшись действий со стороны партнера по проекту, инвестор на свои средства обустроил помещение, поскольку все сроки истекли и надо было устанавливать программное обеспечение, которое поз­воляет сотрудникам оперативно принимать звонки пациентов и направлять бригады на вызовы, завозить и размещать оборудование для call-центра станции скорой помощи, а также симуляционные тренажеры для обу­чения персонала.

С работой центра летом 2021 года ознакомились депутаты Сената Парламента Казахстана Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова, а также Ажар Гиният, исполнявшая на тот момент обязанности вице-министра здравоохранения, отметившие важность для города проекта модернизации ССМП.

Это не проект купли-продажи, настаивает инвестор. Это проект модернизации, по которому выполнены все обязательства. Предприниматель категоричес­ки не согласен с обвинением, утверж­дая, что оно зиждется на основе товароведческой экспертизы, проведенной на основе прайс-листа, запрошенного у одного из автосалонов, в котором можно купить такие же машины, но только китайской сборки. А это уже совсем иной ценовой расклад по сравнению с машинами европейской сборки.

Сторона защиты намерена обжаловать решение Специализированного межрайонного экономического суда города Астаны, а иностранный инвес­тор тем временем заявил о своем требовании расторгнуть договор ГЧП и вернуть ему понесенные инвестиционные затраты.