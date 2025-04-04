Иностранных наркодельцов осудили на длительные сроки в ВКО

Закон и Порядок
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Двоих граждан Латвии приговорили к 11 годам лишения свободы за организацию нарколаборатории в регионе, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Как сообщили в областной прокуратуре ВКО, в июле 2024 года сотрудники департамента КНБ совместно с надзорным органом выявили подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. В ходе обыска было изъято 125 кг мефедрона, что эквивалентно 630 тыс. разовых доз, 500 л прекурсоров, а также лабораторное оборудование нового поколения, позволяющее производить до 30 кг синтетических наркотиков в сутки. Стоимость изъятых запрещенных веществ на черном рынке оценивается свыше 3,5 млрд тенге.

Дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ВКО. Процесс занял три  месяца. В ходе разбирательства вина подсудимых, которые являются гражданами Латвии, была полностью доказана. Оба признаны виновными по части 3, подпункам 1, 3 ст. 297-1 УК РК и приговорены к 11 годам лишения свободы.

Как отметили в надзорном органе, преступники будут отбывать наказание в исправительном учреждении средней безопасности. Приговор суда не вступил в законную силу.

#суд #ВКО #наркотики #лаборатория

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