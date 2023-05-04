Иностранных туристов обяжут платить специальный взнос в Актау

Иностранные туристы, приезжающие в город Актау, будут платить специальный взнос. Деньги пойдут на развитие туристического потенциала города, а именно – на улучшение инфраструктуры и качества услуг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24» .

Фото: facebook.com/AktauPress/

Такое решение приняли депутаты на сессии Актауского городского маслихата, оно вступит в действие через 10 дней.

Для иностранцев утверждена ставка взноса – 1% от стоимости пребывания. Практика уплаты такого туристического взноса налажена во многих странах мира.

К слову, за последние 2 года количество туристов, посетивших Мангистаускую область, увеличилось. В 2021 в регионе побывали 29 тысяч иностранцев, а за аналогичный период прошлого года – 41 тысяча человек.

«Сбор будет взиматься через гостиницы или туристические компании. С учетом того, что в последнее время количество туристов, приезжающих в регион, увеличилось, в казну придет огромное количество денег. На них можно будет поставить дополнительные биотуалеты, выпустить рекламные брошюры, провести фестивали и многое другое, что касается турсферы», – уверена депутат городского маслихата Гульмира Абишева.

Ранее сообщалось, что Мангистауская область стала лидером среди регионов РК по длительности визитов иностранных туристов. В 2022 году область посетили более 41 тысячи путешественников из-за рубежа. В среднем на побережье Каспийского моря гости из других стран находились от 7 до 12 дней.