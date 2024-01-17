Мнимых французов и греков разоблачили в аэропорту Алматы

Иностранцы пытались вылететь за границу по поддельным документам, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ

Фото: пресс-служба КНБ РК

Как сообщается, 15-16 января в международном аэропорту Алматы при осуществлении пограничного контроля задержали троих иностранцев, предъявивших поддельные документы Франции и Греции.

Дополнительная проверка с использованием специальных технических средств подтвердила их недействительность. В данное время поддельные паспорта изъяты.

«В отношении двоих начато досудебное расследование, один иностранный гражданин депортирован», — сообщили в КНБ.

В комитете отметили, что всего с начала 2024 года пограничники в пунктах пропуска через государственную границу пресекли 18 фактов использования недействительных и чужих паспортов.

Также в Погранслужбе КНБ напомнили, что за нарушение границы с использованием поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность.