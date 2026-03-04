Институциональная основа экономического роста
Нурдаулет Нариманов, старший эксперт отдела глобальной экономики и устойчивого развития КИСИ при Президенте РК
Возможности, создающие основу для процветания государства, во многом зависят от качества правил, по которым функционирует экономика. Эти правила формируют среду для инвестиций, предпринимательства и создания рабочих мест. Чем устойчивее и понятнее институциональные рамки, тем ниже неопределенность для бизнеса и тем выше готовность вкладывать средства в долгосрочные проекты.