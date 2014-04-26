Интеллект под защитой ЕЭК

На состоявшейся в Минске меж­дународной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы формирования единого научно-технологического пространства и инновационной политики ЕЭП, СНГ» министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур Сулейменов представил результаты работы ЕЭК в области охраны и защиты интеллектуальной собственности.

В своем докладе министр отметил, что важнейшими задачами экономического развития государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства на современном этапе являются модернизация и диверсификация национальных экономик, повышение их конкурентоспособности, изменение структуры взаимного товарооборота между государствами-участниками – с сырьевой на товарную.

– Развитие «экономики знаний», глобализация рынков, усиливающаяся конкуренция в производстве высокотехнологичных товаров стали ключевыми факторами, обусловливаю­щими необходимость активизации интеграционного сотрудничества государств – членов ТС и ЕЭП, – подчеркнул Т. Сулейменов.

Член Коллегии ЕЭК отметил, что сегодня на повестке дня перед государствами – участниками ТС и ЕЭП стоят задачи по разработке долгосрочной стратегии научно-технологического развития, нацеленной на инновационный прорыв, перелом неблагоприятных тенденций и повышение конкурентоспособности в условиях присоединения к ВТО. Важнейшим элементом реализации этой стратегии должны стать совершенствование регулирования и координация политики в области интеллектуальной собственности в целях инновационного развития.

В этом контексте ЕЭК в 2013 году проводилась работа по разработке Концепции развития охраны и защиты прав интеллектуальной собственности в ТС и ЕЭП, в которой определены векторы инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономик государств – членов ТС и ЕЭП. Кроме того, в концепции сформулированы предложения по формированию единой системы охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках ТС и ЕЭП, координации политики и правоприменительной практики в области авторских и смежных прав, а также предложения по содействию коммерциализации и использованию результатов интеллектуальной деятельности. Как ожидается, концепция будет представлена в рамках ежегодного Астанинского экономического форума в мае 2014 года.

Также Т. Сулейменов проинформировал о результатах работы ЕЭК по унификации законодательства в рамках Единого экономического пространства, направленной на соз­дание современной эффективной системы охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, с одной стороны, и на недопущение создания барьеров на пути движения товаров, капитала и услуг, с другой.

Было отмечено, что комиссия прак­тически завершила работу по подготовке ряда проектов договоров: о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров на территориях государств – членов ТС и ЕЭП; о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности. Также завершается работа над Соглашением о едином порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе.

По словам министра, с учетом большой заинтересованности бизнеса, ЕЭК подготовлена нормативно-правовая база, необходимая для функ­ционирования Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности; завершается процедура внутригосударственного согласования по Протоколу о внесении изменений в Соглашение о Едином таможенном реестре; разработан регламент его ведения. Кроме того, согласованный сторонами раздел проекта договора о Евразийском экономическом союзе по вопросам интеллектуальной собственности предусматривает сотрудничество государств-членов по ряду направлений.

Тимур Сулейменов призвал инновационный бизнес, венчурные компании, инвестиционные фонды, патентных поверенных и юридические компании, оказывающие услуги в интересах правообладателей, направлять в адрес ЕЭК конструктивные предложения по улучшению инновационного климата и формированию благоприятного правового поля на территории ТС и ЕЭП.

Ольга КАЗАНЦЕВА