Интеллектуальная сила Астаны

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Мирас Жиенбаев, советник председателя правления по международным связям и инициативам Maqsut Narikbayev University

В казахстанской столице 29–30 мая пройдет Astana International Forum 2025

фото предоставлено MNU

Astana International Forum 2025 – главное и наиболее масштабное меж­дународное событие года и центральная площадка Казахстана в системе глобального диалога о мировой политике.

Центральным нарративом пос­ледних дискуссий о системе международных отношений, формах глобального управления и мировом порядке стали кризисные ситуации – от глобального «разрыва» крупнейших мировых экономик, пандемий, которым сулили роль «убийцы глобализации», до вспышек военных конфликтов и войн в разных уголках планеты. Мир и мировой порядок сегодня нестабильны. И тем не менее это не отменяет наших собственных задач развития – как нация мы формулируем амбициозные задачи и цели, стремясь изменить статус-кво в том, что касается роли и места страны в мировой торговле, экономике.

Любой порядок, в том числе и мировой, проходит несколько понятных фаз, включая кризисы. В то же время их природа и характер всегда имеют уникальный контекст, и то, что в моменте кажется наиболее драматичным для одних, может оказаться уникальным окном возможностей для других государств. Ключевое «поле битвы» в этом процессе, которое во многом определяет стратегические перспективы любой страны, – интеллектуальное пространство: новые смыслы и глобальные идеи, способные в каком-то смысле «переписать реальность».

Казахстан можно по праву назвать одним из наиболее успешных государств именно в текущей каденции мирового порядка. Мы – самая большая страна, отрезанная от мирового океана, но сумевшая обеспечить свое развитие, обратив это обстоятельство в уникальное конкурентное преимущество в изменившемся ландшафте мировой геополитики.

Идея «центральности» Казахстана в евразийских делах хоть и не была формально обращена в доктрину или как-то закреплена, но сделала нас государством, предложившим большее число региональных интеграционных и диалоговых форматов многостороннего сотрудничества, чем любая другая страна в мировой истории. Уникальный код геостратегической культуры казахской нации, который во многом лег в основу нашего мировоззрения и того, как мы видим свою республику в системе международных отношений, сформировал и ту линейку ценностей, норм и смыслов, что мы закладываем в свой внешнеполитический инст­рументарий.

Нам удалось обратить дипломатический потенциал нашего государства в один из наиболее важных источников его силы в международных делах – силы, столь необходимой в эпоху глобальных перемен.

Как страна, которая может по праву гордиться своей внешней политикой, мы подходим к глобальным сдвигам самой сути мировой политики в ранге приз­нанной в мире средней державы. Здесь и сейчас, в мае 2025 года, тезис «Казахстан – признанная в мире средняя держава» звучит как данность, как общеизвестный уже факт. А раньше именно этот смысл стал центральной повесткой главного программного выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на пленарной сессии первого Astana International Forum в июне 2023 года.

Всего два года назад позиционирование Казахстана как средней державы вызывало определенное недоумение: для общества этот сугубо академический термин из теории международных отношений казался чем-то совершенно далеким. В то время как весь мир и наиболее крупные интеллектуалы были традиционно сфокусированы на «политике великих держав», Казахстан словно показал возможный ориентир в том смысловом тупике, в котором оказалась наука о международных отношениях.

Вдохнув «вторую жизнь» в несколько забытую концепцию, речь Президента Казахстана на Astana International Forum 2023 стала манифестом средних держав, и уже вскоре такие культовые издания, как Foreign Affairs и Foreign Policy, писали об эре «роста и возвышения средних держав Глобального Юга».

Мир не просто признал статус Казахстана как средней державы, но и справедливо отнес нашу страну в категорию наиболее важных из них, чье конструктивное участие оказывает реальное влияние на глобальную стабильность, сохранение диалога и верховенство международного права. Но позиционирование средней державой для Казахстана стало не только показателем нашего морального лидерства в мировой политике. Возведя эту концепцию в ядро внешнеполитической стратегии, Астана добилась значительных конкретных результатов.

Прежде всего, «пересобрав» свою внешнеполитическую идео­логию, мы привлекли десятки миллиардов долларов иностранных инвестиций в экономику. Мы сформулировали новые «точки силы» своего статуса как средней державы. Это – наше внешнеполитическое искусство в многосторонней дипломатии (очень редкое качество для современных государств), наш асимметричный потенциал как одного из крупнейших в мире поставщиков критических редкоземельных элементов, уникальная философия и модель казахского общества – многонационального, многоконфессионального, в действительности очень разного, но всегда – единого (возвращаясь к духовной дипломатии Казахстана в условиях дипломатии «разделенного мира»).

Каждое из этих направлений – уникальное для проекции совокупного силового потенциала Казахстана как стратегического лидера в этой повестке. Мы видим появление новых стратегических регионов нашего внешнеполитического и, главное, внешнеэкономического присутствия – Африку, Латинскую Америку, государства АСЕАН. С каждым из этих макрорегионов мы устанавливаем уникальные для нас экономические и торговые отношения, возможно впервые осознавая свой реальный экс­портный потенциал и развивая свое присутствие на новых для себя рынках сбыта производимой в Казахстане продукции. Это – реальные шаги к диверсификации нашего экспорта и в целом – к усложнению экономики.

Таким образом, всего одно выступ­ление Главы государства на Astana International Forum запустило не только новый этап внешнеполитической стратегии и развития самого Казахстана, но и во многом создало пространство для роста и интеллектуального переосмысления роли средних держав в мире.

Предстоящий Astana Inter­national Forum 2025, который уже по праву можно считать ключевой площадкой трансляции наших внешнеполитических нарративов в мир, следует также считать очередным пакетом обновлений в интеллектуальное наполнение эпохи средних держав. И то, что именно Астана становится той самой площадкой, где формулируются новые смыслы силы средних держав, – неоспоримое достижение и особая значимость Astana International Forum для нашего общества.

#форум #AIF #Astana International Forum

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