Интернет-мошенникам обрубили связь Свежий выпуск 16 августа 2024 г. 2:16 49 Рустам Алмазов Как сообщает пресс-служба МВД, более тысячи sim-карт было изъято в ходе оперативных мероприятий по пресечению интернет-мошенничеств в Астане. Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Большая часть из них была обнаружена в sim-боксах, которые позволяют мошенникам осуществлять звонки с любых точек мира по подложным номерам. Операция была проведена сотрудниками центра по противодействию киберпреступности ДКП МВД и оперативниками столичного департамента полиции. – Всего изъято 11 sim-боксов, а также ноутбуки, телефоны и модемы. Sim-боксы, внешне представленные как усилители звука, были обнаружены на съемных квартирах и в багажнике машины у одного из задержанных. В рамках начатого досудебного расследования предстоит выяснить происхождение изъятого оборудования и другие обстоятельства, – рассказал начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов. Между тем интернет-мошенничества продолжают оставаться одними из самых распространенных видов преступности. Доверчивые граждане поддаются на уловки мошенников, которые чаще всего звонят из других стран. Лучшая защита от таких преступных действий – незамедлительно прекращать разговоры сомнительного характера, не проходить по неизвестным ссылкам, не перечислять деньги, не убедившись в достоверности данных получателя. Самое главное – помните, что правоохранительные органы не проводят никаких специальных операций по телефону, через WhatsApp или Telegram. #мошенники #киберпреступность #SIM-карта