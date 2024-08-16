Интернет-мошенникам обрубили связь

Большая часть из них была обнаружена в sim-боксах, которые позволяют мошенникам осуществлять звонки с любых точек мира по подложным номерам.

Операция была проведена сотрудниками центра по противодействию киберпреступности ДКП МВД и оперативниками столичного департамента полиции.

– Всего изъято 11 sim-боксов, а также ноутбуки, телефоны и модемы. Sim-боксы, внешне представленные как усилители звука, были обнаружены на съемных квартирах и в багажнике машины у одного из задержанных. В рамках начатого досудебного расследования предстоит выяс­нить происхождение изъятого оборудования и другие обстоятельства, – рассказал начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Между тем интернет-мошенничества продолжают оставаться одними из самых распространенных видов преступности. Доверчивые граж­дане поддаются на уловки мошенников, которые чаще всего звонят из других стран.

Лучшая защита от таких преступных действий – незамедлительно прекращать разговоры сомнительного характера, не проходить по неизвестным ссылкам, не перечислять деньги, не убедившись в достоверности данных получателя. Самое главное – помните, что правоохранительные органы не проводят никаких специальных операций по телефону, через WhatsApp или Telegram.