Инвестиции в здоровье людей

Благодаря гранту в 5 млн тенге один из жителей Талдыкоргана приобрел оборудование для реабилитационного центра, а другая талдыкорганка с предпринимательской инициативой открыла коррекционный центр для детей с особыми образовательными потребностями. Об этом сообщили в пресс-службе акима области.

Директор частного коррекцион­ного центра «Балажан» Лаура Даркенбаева рассказывает, что два года назад получила грант в 5 млн тенге по национальному проекту по развитию предпринимательства. На эти деньги приобрела специальное оборудование, включая различные тренажеры и медицинскую аппаратуру. Признается, что долго думала, в какой сфере создать свой бизнес, но потом для себя решила: главное, чтобы это приносило пользу людям.

– С сентября этого года в Талдыкоргане начал работу наш центр коррекции, развития и дополнительного образования, – отмечает Лаура. – Мы оказываем комплекс­ную психолого-педагогическую помощь детям с нарушениями в психофизическом развитии. Помогаем изменить актуально-интеллектуальный, речевой, эмоциональный статус ребенка, стремимся научить его общаться со сверстниками, обслуживать себя, то есть готовим к самостоятельной жизни, создавая равные условия для всех детей.

Коррекционно-развивающую работу с детьми в центре проводят дипломированные специалисты высокой квалификации: педагог-психолог, дефектолог, логопед, учитель рисования, инструктор по лечебной физической культуре, музыкальный руководитель. Всего в центре трудоустроены 15 человек. Продолжительность коррекционной работы определяется лично для каждого ребенка и регламентируется индивидуальным учебным планом.

Не менее важную помощь граж­данам, нуждающимся в специализированной медицинской помощи, оказывает и частный реабилитационный центр, также открытый благодаря государственному гранту. И если в прошлом году реабилитацию здесь прошли около 500 человек, то с начала нынешнего года уже более 700. Причем в центре немало пациентов, приезжающих из Восточного Казахстана и Алматинской области. А число сотрудников пришлось увеличить, чтобы помогать большему количеству пациентов.

– В конце 2022 года я прошел обучение предпринимательской деятельности, презентовал свой проект и выиграл грант в пять миллионов тенге, – делится с нами директор реабилитационного центра «Мейірім» Ерасыл Едилханулы. – На эти деньги купили специальное оборудование «Левитас» российского производства и имитатор ходьбы из Польши. Сейчас в нашем центре проходят полный курс реабилитации по линии ОСМС люди, перенесшие инсульты, инфаркты, а также пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях. Есть у нас сейчас и новейшее диагностическое оборудование. Наряду с бесплатной реабилитацией по ОСМС мы оказываем услуги и на коммерческой основе. При этом наш реабилитацион­ный центр – единственный в Талдыкоргане, который работает в круглосуточном режиме. В медцентре в зависимости от состояния здоровья пациенты проходят лечение в условиях стационара, находясь там до 14 дней. Еже­дневно центр может принимать до 60 человек.

Как отметил один из пациентов Толеген Есимбеков, «Мейірім» он посещает почти с самого открытия.

– После перенесенного в прошлом году инсульта конечности перестали работать, – говорит мужчина. – Тогда я обратился в этот реабилитационный центр. Сейчас чувствую себя намного лучше. Можно сказать, что на ноги меня подняли здешние врачи. Каждые три месяца прохожу полный курс лечения, включающий массаж. Все бесплатно, по страховке. В центре пятиразовое питание, персонал квалифицированный, все очень вежливые и внимательные, с душой относятся к делу.

Говоря о будущем развитии центра, его директор отметил, что в планах у них – приобретение паллиативных коек для тяжелобольных пациентов, которым необходим уход 24 часа в сутки.

– В области Жетысу всего 354 учреждения здравоохранения, – уточнили в областном управлении здравоохранения. – В том числе 307 государственных и 47 частных. Поддержка частных медобъектов, конечно, важна. Они выполняют много задач в рамках ОСМС. К тому же наличие конкурентной среды необходимо для развития всей системы здравоохранения в целом.