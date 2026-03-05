Иран ударил по дата-центру Amazon в Бахрейне

Происшествия,В мире
27
Айман Аманжолова
корреспондент

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на крупнейший центр обработки данных американской компании Amazon на Ближнем Востоке, расположенный в Бахрейне

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как указано в заявлении КСИР, удар был нанесен беспилотниками. В КСИР также добавили, что центр обработки данных использовался для поддержки «военной и разведывательной деятельности противника», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

1 марта КСИР атаковал дата-центр Amazon Web Services (AWS) в Дубае. Начался пожар, произошло отключение электричества. В компании подтвердили выход одного из центров из строя.

3 марта газета New York Times сообщила, что в ходе атак были повреждены два объекта AWS в ОАЭ и один в Бахрейне.

#Иран #Бахрейн #Amazon #атака

Популярное

Все
Новый завод откроют в мае
История Ботая оживает в кино
Миллиарды тенге инвестиций и лупинг в помощь
Оберег для целого мира
Марафон силы и амбиций
Помогут разобраться в «цифре»
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
Нужна безопасная среда для каждого ребенка
Платформа для безопасности
В Алматы стартовал проект «Жасыл болашақ»
Защитить титул чемпиона
Продолжается эстафета новоселий
Швейный цех запущен в Сузаке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Сильные регионы – сильная страна
Слово о замечательном человеке
Помочь детям в кризисной ситуации
Радиация, которая лечит
Свобода на ощупь
Шкурный интерес
На страже неба: женское лицо авиации
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
В Конаеве начали строить КОС
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Дороги – к развитию
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Без наценок и посредников
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Игры «Жулдызай» объединяют
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Ватикан внедрил ИИ для богослужений
От диалога – к конкретным проектам
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски

Читайте также

Катар ввёл чрезвычайное положение и остановил добычу газа
«Праздник красок» Холи начался в Индии
Фестиваль тюльпанов стартовал в Бишкеке
США начали военную операцию в Эквадоре

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]