Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на крупнейший центр обработки данных американской компании Amazon на Ближнем Востоке, расположенный в Бахрейне

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как указано в заявлении КСИР, удар был нанесен беспилотниками. В КСИР также добавили, что центр обработки данных использовался для поддержки «военной и разведывательной деятельности противника», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

1 марта КСИР атаковал дата-центр Amazon Web Services (AWS) в Дубае. Начался пожар, произошло отключение электричества. В компании подтвердили выход одного из центров из строя.

3 марта газета New York Times сообщила, что в ходе атак были повреждены два объекта AWS в ОАЭ и один в Бахрейне.