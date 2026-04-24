Иран установил новые мины в Ормузском проливе

Айман Аманжолова
корреспондент

Трамп уже получил отчет о действиях КСИР и отдал приказ ВМС США «без колебаний стрелять и уничтожать» любые иранские катера, замеченные за установкой мин

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) возобновил минирование Ормузского пролива, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kommersant.ru

По информации Axios, американская разведка зафиксировала операцию Ирана и знает точное количество новых взрывных устройств в морском коридоре. Сколько мин появилось в проливе, собеседники издания не уточнили.

Президент США Дональд Трамп уже получил отчет о действиях КСИР и отдал приказ ВМС США «без колебаний стрелять и уничтожать» любые иранские катера, замеченные за установкой мин, пишет Axios. Глава Белого дома также распорядился усилить операцию по разминированию пролива.

КСИР использует для минирования небольшие катера типа Gashti, которые размером с рыболовецкое судно, отмечает издание.

Каждый такой катер может нести до четырех мин и сбрасывать их в проливе. США могут ответить на действия КСИР кораблями противоминной обороны USS Chief и USS Pioneer, а также вертолетами-охотниками за минами, пишет издание.

По данным The Washington Post, Пентагон считает, что на полное разминирование Ормузского пролива может уйти полгода. Кроме того, сделать это вряд ли получится до окончания войны против Ирана, сообщили представители оборонного ведомства на закрытом брифинге. Доклад Пентагона означает, что высокие цены на топливо будут сохраняться еще долгое время — и будут находиться на таком уровне даже после заключения мира с Ираном, писало издание.

Вечером 18 апреля Ормузский пролив вновь заблокировали силы КСИР после временного открытия, которое продлилось менее суток. Иран отозвал свое разрешение на проход торговых судов, ответив таким образом на сохранение морской блокады со стороны Вашингтона.

