Сбрасывают, смывают, вытаптывают

В апреле вступил в силу Водный кодекс, призванный повысить эффективность управления водными ресурсами. Исследование экосистемы Иртыша, проведенное учеными Восточно-Казах­станского технического университета им. Д. Серикбаева, стало чем-то вроде красного сигнала о состоянии главной водной артерии страны.

Как рассказала доктор технических наук, доцент университетского Центра компетенций и трансфера технологий в области водного хозяйства и водопользования Валентина Колпакова, если сегодня не наладить эффективное, рациональное пользование ресурсами реки, завтра часть регионов может столкнуться с дефицитом воды.

Трансграничный Иртыш испытывает влияние таких мегафакторов, как глобальное изменение климата, гидроэнергетика, нарастающий отбор воды, сбросы предприятий, добыча гравия, эксперименты с зарыблением и т. д. По словам исследователя, в основном загрязнение поступает с притоками, на которых расположены горно-металлургические производства. Грустным примером может служить Ульба, испытывающая, мягко говоря, недружественное влияние Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината.

– Мы брали пробы в зимнее время в разных точках, – уточнила ученый. – В районе Бухтарминской ГЭС все в пределах нормы, антропогенного воздействия зимой нет. Ниже Усть-Каменогорской ГЭС в районе Аблакетки концентрация загрязняющих веществ возрастает, есть превышение по фосфатам, но в основном показатели в норме. А вот на участке, где фактически заканчивается граница города, в районе выпуска левобережных очистных сооружений, идет превышение предельно допустимых концентраций по азоту аммонийному, фосфатам, цинку, марганцу.

Исследователи четко обозначили, где и какие вещества загрязняют реку. Например, медь находят буквально во всех створах, азот нитритный – ниже впадения Ульбы, цинк и марганец – также ниже впадения Ульбы, Бражьего ключа, в черте села Предгорное, где Иртыш принимает в себя речку Красноярку с экстремальным загрязнением стоками старого недействующего рудника... Как подчеркнула доктор наук, в целом притоки дают сложный химический «коктейль», в составе которого имеются в том числе тяжелые металлы, серная, хлорная кислота, соединения аммиака, органика и прочие вещества.

Отдельный блок в проекте посвящен биоразнообразию главной реки Казахстана. Каскад гидро­электростанций не только изменил акваторию, течение, сезонные температуры – он изменил речное «население». Те виды, которые являлись для Иртыша аборигенными, после возведения плотин потеряли «родные» места нерес­та и зимовок. Более длинными стали сам нерест и инкубация, упала скорость воспроизводства популяций. Одновременно в результате различных программ зарыбления реку заселили «чужестранцы», причем их роль в ихтиоценозе, по словам ученой, полностью не ясна. Популяции вынуждены постоянно адаптироваться к меняющимся условиям.

– Во всем бассейне антропогенное влияние становится все более многогранным и сложным, – подчеркнула руководитель проекта. – Например, во время лова в период нереста река теряет половозрелых и первонерестящихся особей. В итоге в популяциях снижается плодовитость, происходит «омоложение» промыслового запаса. Есть также проблема неучетного отлова осетра, стерляди, нельмы. Эти виды находятся в критичес­ком состоянии, нужно нужно охранять их по всей строгости закона плюс осуществлять искусственное разведение.

К числу проблемных зон ученые отнесли и ситуацию с речной поймой. Климатический маятник, когда один год несет обильные паводки и большие весенние попуски, а следующий – минимум воды и засуху, ведет к засолению и водной эрозии прибрежных угодий. Негативно на пойму влияют выпас скота, палы прошлогодней травы, незаконный сбор краснокнижных растений, использование надпойменных террас под пашни и пастбища, биозагрязнение почвы...

– Серьезно пострадали припойменные территории в районе Курчатова, – рассказала доктор наук. – Здесь почвенно-растительный покров полностью нарушен и участки характеризуются как катаценозы. То есть они находятся в финальной стадии деградации, когда резко сокращается число видов и качество биотопа.

Экологическое мышление

Университетский проект, помимо того что рассказал, условно говоря, кто виноват в бедах большой реки, еще и ответил на вопрос, что делать. Вот только один пример. Ученые изу­чили состав хозяйственно-бытовых стоков прибрежных Серебрянска и поселка Новая Бухтарма и пришли к заключению: такая вода, прошедшая через очистные сооружения, относится к слабоминерализованной и пригодна в сельском хозяйстве. Ее можно пускать на орошение полей.

Опасности засоления или загрязнения почвы нет, зато решаются сразу две экологические задачи: меньше забирается свежей воды из Иртыша и, соответственно, меньше поступает той воды, которая была использована в коммунально-бытовом секторе. Такое решение, по словам Валентины Колпаковой, подходит для любого небольшого населенного пункта, располагающего очистными сооружениями.

На сегодня ученые ВКТУ им. Д. Серикбаева разработали гео­портал, включающий обширную базу данных по экосистеме Иртыша. Ресурс содержит результаты гидрохимических измерений, дистанционного зондирования, метеоданные, цифровые модели, выполненные по результатам съемок и мониторинга с дронов... По словам Валентины Колпаковой, современные технологии позволяют, как минимум, повысить точность мониторинга и тем самым – устойчивое управление.

– Среди наших рекомендаций – меры, которые являются понятными и принятыми во всем мире, – отметила руководитель проекта. – Следует совершенствовать контроль за качеством воды. Предприятия должны переходить на безотходные технологии, замкнутый водооборот. Мы также выступили за комплексную оценку состояния канализационных очистных сооружений. А что касается конкретно Иртыша, то необходимо помнить: это трансграничная река. Нам нужна цифровая платформа, чтобы анализировать влияние всех сбросов, в том числе из канализационных очистных.

Для справки: Иртыш – крупнейшая река Казахстана. Ее общая длина вместе с озером Зайсан сос­тавляет 4 450 км. Эта река считается­ притоком Оби, но ее длина до мес­та слияния превышает длину Оби почти на 1 000 км. Она связывает три больших государства: Китай, Казахстан и Россию.