Иртыш теряет прозрачность Экология 24 апреля 2025 г. 3:30 13 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО Исследование экосистемы реки выявило значительное воздействие антропогенного фактора фото автора Сбрасывают, смывают, вытаптывают В апреле вступил в силу Водный кодекс, призванный повысить эффективность управления водными ресурсами. Исследование экосистемы Иртыша, проведенное учеными Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева, стало чем-то вроде красного сигнала о состоянии главной водной артерии страны. Как рассказала доктор технических наук, доцент университетского Центра компетенций и трансфера технологий в области водного хозяйства и водопользования Валентина Колпакова, если сегодня не наладить эффективное, рациональное пользование ресурсами реки, завтра часть регионов может столкнуться с дефицитом воды. Трансграничный Иртыш испытывает влияние таких мегафакторов, как глобальное изменение климата, гидроэнергетика, нарастающий отбор воды, сбросы предприятий, добыча гравия, эксперименты с зарыблением и т. д. По словам исследователя, в основном загрязнение поступает с притоками, на которых расположены горно-металлургические производства. Грустным примером может служить Ульба, испытывающая, мягко говоря, недружественное влияние Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината. – Мы брали пробы в зимнее время в разных точках, – уточнила ученый. – В районе Бухтарминской ГЭС все в пределах нормы, антропогенного воздействия зимой нет. Ниже Усть-Каменогорской ГЭС в районе Аблакетки концентрация загрязняющих веществ возрастает, есть превышение по фосфатам, но в основном показатели в норме. А вот на участке, где фактически заканчивается граница города, в районе выпуска левобережных очистных сооружений, идет превышение предельно допустимых концентраций по азоту аммонийному, фосфатам, цинку, марганцу. Исследователи четко обозначили, где и какие вещества загрязняют реку. Например, медь находят буквально во всех створах, азот нитритный – ниже впадения Ульбы, цинк и марганец – также ниже впадения Ульбы, Бражьего ключа, в черте села Предгорное, где Иртыш принимает в себя речку Красноярку с экстремальным загрязнением стоками старого недействующего рудника... Как подчеркнула доктор наук, в целом притоки дают сложный химический «коктейль», в составе которого имеются в том числе тяжелые металлы, серная, хлорная кислота, соединения аммиака, органика и прочие вещества. Отдельный блок в проекте посвящен биоразнообразию главной реки Казахстана. Каскад гидроэлектростанций не только изменил акваторию, течение, сезонные температуры – он изменил речное «население». Те виды, которые являлись для Иртыша аборигенными, после возведения плотин потеряли «родные» места нереста и зимовок. Более длинными стали сам нерест и инкубация, упала скорость воспроизводства популяций. Одновременно в результате различных программ зарыбления реку заселили «чужестранцы», причем их роль в ихтиоценозе, по словам ученой, полностью не ясна. Популяции вынуждены постоянно адаптироваться к меняющимся условиям. – Во всем бассейне антропогенное влияние становится все более многогранным и сложным, – подчеркнула руководитель проекта. – Например, во время лова в период нереста река теряет половозрелых и первонерестящихся особей. В итоге в популяциях снижается плодовитость, происходит «омоложение» промыслового запаса. Есть также проблема неучетного отлова осетра, стерляди, нельмы. Эти виды находятся в критическом состоянии, нужно нужно охранять их по всей строгости закона плюс осуществлять искусственное разведение. К числу проблемных зон ученые отнесли и ситуацию с речной поймой. Климатический маятник, когда один год несет обильные паводки и большие весенние попуски, а следующий – минимум воды и засуху, ведет к засолению и водной эрозии прибрежных угодий. Негативно на пойму влияют выпас скота, палы прошлогодней травы, незаконный сбор краснокнижных растений, использование надпойменных террас под пашни и пастбища, биозагрязнение почвы... – Серьезно пострадали припойменные территории в районе Курчатова, – рассказала доктор наук. – Здесь почвенно-растительный покров полностью нарушен и участки характеризуются как катаценозы. То есть они находятся в финальной стадии деградации, когда резко сокращается число видов и качество биотопа. Экологическое мышление Университетский проект, помимо того что рассказал, условно говоря, кто виноват в бедах большой реки, еще и ответил на вопрос, что делать. Вот только один пример. Ученые изучили состав хозяйственно-бытовых стоков прибрежных Серебрянска и поселка Новая Бухтарма и пришли к заключению: такая вода, прошедшая через очистные сооружения, относится к слабоминерализованной и пригодна в сельском хозяйстве. Ее можно пускать на орошение полей. Опасности засоления или загрязнения почвы нет, зато решаются сразу две экологические задачи: меньше забирается свежей воды из Иртыша и, соответственно, меньше поступает той воды, которая была использована в коммунально-бытовом секторе. Такое решение, по словам Валентины Колпаковой, подходит для любого небольшого населенного пункта, располагающего очистными сооружениями. На сегодня ученые ВКТУ им. Д. Серикбаева разработали геопортал, включающий обширную базу данных по экосистеме Иртыша. Ресурс содержит результаты гидрохимических измерений, дистанционного зондирования, метеоданные, цифровые модели, выполненные по результатам съемок и мониторинга с дронов... По словам Валентины Колпаковой, современные технологии позволяют, как минимум, повысить точность мониторинга и тем самым – устойчивое управление. – Среди наших рекомендаций – меры, которые являются понятными и принятыми во всем мире, – отметила руководитель проекта. – Следует совершенствовать контроль за качеством воды. Предприятия должны переходить на безотходные технологии, замкнутый водооборот. Мы также выступили за комплексную оценку состояния канализационных очистных сооружений. А что касается конкретно Иртыша, то необходимо помнить: это трансграничная река. Нам нужна цифровая платформа, чтобы анализировать влияние всех сбросов, в том числе из канализационных очистных. Для справки: Иртыш – крупнейшая река Казахстана. Ее общая длина вместе с озером Зайсан составляет 4 450 км. Эта река считается притоком Оби, но ее длина до места слияния превышает длину Оби почти на 1 000 км. Она связывает три больших государства: Китай, Казахстан и Россию. #экология #Иртыш #загрязнение