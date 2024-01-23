Иртыш вышел из берегов

Из-за аномально теплой зимы Иртыш не замерз, и из-за образовавшегося зажора возник затор. Уровень воды достиг критической отметки и поднялся на 4,57 м. Все силы и средства ДЧС перешли на усиленный режим работы. Местные исполнительные органы подготовили места для эвакуации и площадки для отгона скота. Первыми тревогу забили жители острова Бейбітшілік и дачного массива «Бобровка». В соцсетях началась паника и комментарии о повторении паводка 2018 года.

В минувшее воскресенье жителям острова пришлось покинуть свои дома. Эвакуировано десять человек – семь взрослых и трое детей. Они размещены в гостинице и обеспечены горячим питанием.

Когда власти занимались эвакуа­цией и размещением людей, спасатели, военнослужащие воинской части 68303 и коммунальщики возвели дамбу, вскрыли дорожное полотно для отвода воды в русло реки. Силами департамента по чрезвычайной ситуации в русло реки перекачано 5 850 кубометров воды.

Пока готовился материал, поступила информация о снижении уровня воды и возвращении эвакуированных людей в свои дома. Ситуация находится на личном контроле акима области Абай Нурлана­ Уранхаева.