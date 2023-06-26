Исчез под водой: мужчину реанимировали спасатели Павлодара
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Спасатели города Павлодара вернули к жизни мужчину, едва не утонувшего в реке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям области.
В 19:27 спасатели на камерах видеонаблюдения заметили мужчину, тонущего в реке Усолка в Павлодаре.
Уже через минуту на месте были пятеро спасателей.
«Пострадавшего вытащили из воды в 19:28, на поиски ушло всего 20 секунд. Сразу же приступили к реанимации. Мужчину откачали и передали скорой помощи», – рассказали в ДЧС.
Помочь утопающему до приезда ЧСников пытались очевидцы, но безуспешно.
С их слов, мужчина отдыхал на пляже один и выпивал.