ISF U-15: рекордное число медалей завоевали казахстанские школьники

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Сборная Казахстана успешно завершила выступление на Всемирной летней школьной Гимназиаде ISF U-15, проходившей с 4 по 14 апреля в сербском городе Златибор, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба МП РК

По данным Минпросвещения, ISF U-15 — крупнейшее в мире мультиспортивное соревнование для школьников в возрасте от 13 до 15 лет. В этом году в нем приняли участие более 3 000 юных спортсменов из более чем 65 стран.

Национальную сборную Казахстана представили 23 школьника, прошедших республиканский отбор. Юные спортсмены выступили в четырёх видах спорта: дзюдо, вольная борьба, бокс и шахматы.

По итогам соревнований казахстанская команда завоевала 11 медалей. В боксе золотые награды выиграли Айбек Садык, Шынгысхан Макаров, Нуртас Алимбай, Сайлауказы Сымбат и Нурболат Амир. Бронзовую медаль завоевал Алихан Смагул.

В дзюдо отличился Бакдаулет Серикали, завоевавший золото, а Ерасыл Калмаханбет стал бронзовым призёром.

В вольной борьбе серебро выиграл Висхан Арашов, бронзовые медали — Мансур Акылбай и Нуркожа Калыбек.

В шахматном турнире Олтинай Алгаппарова и Жанат Нурым были удостоены наград Международного комитета честной игры за проявление спортивного духа и соблюдение этических норм.

В министерстве отметили, что Казахстан принимает участие в Гимназиаде ISF с 2022 года и уже зарекомендовал себя как сильная и перспективная команда на международной арене.

#рекорд #школьники #медали #гимназиада #ISF

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