Ищу работу

Статьи
2
Кадиша Ныгмет

В Астане прошла очередная ярмарка вакансий.

Специально организованную площадку для желающих найти работу по душе акимат предос­тавляет уже шестой раз. Неуди­вительно, что люди здесь собрались еще до открытия ярмарки. Всего в мероприятии приняли участие 45 работодателей, которые предоставили около 750 вакансий. По словам директора Центра трудовой мобильности Олжаса Омара, до конца года планируется провести еще три ярмарки.

– Для тех, кто ищет работу, есть вакансии в разных областях. В частности, были специальности в сфере образования, сервиса, финансов, в аэропорту. Представлены также различные строительные и промышленные объекты, – рассказывает директор центра.

На ярмарке работодатели пообщались с каждым из кандидатов индивидуально. Они принимали резюме и отвечали на вопросы по предоставленным возможностям трудоустройства. К примеру, многие заинтересовались вакансиями от ТОО «Астана-Тазалык». По словам специалиста отдела кадров данного предприятия Жупар Даулбаевой, на сегодняшний день в данном учреждении имеется 15 вакансий.

– Мы всегда приходим на ярмарку вакансий. На предприятие требуются водители грузовиков, механизаторы, трактористы. Особенно нужен водитель для автомобилей, которые поливают саженцы вдоль улицы. Главное требование – в водительских правах должны быть все категории. На предприятии своевременно выдается заработная плата, предусмотрены льготы, – говорит Жупар Даулбаева.

По данным организаторов, в Центре трудовой мобильности зарегистрировано около 9 тыс. граждан в качестве безработных. Половина из них охвачена различными программами государственной поддержки, то есть временными рабочими местами.

#Астана #работа #вакансии #трудоустройство #ярмарка вакансий

Популярное

Все
Очередная победа Казахстана
За первые четыре дня конного марафона-байги «Ұлы дала жорығы» всадники преодолели 350 километров
Исторический успех Данилиной
Все дело – в трубе
Производственный кооператив подозревается в создании финансовой пирамиды
Мусор как вирус
Старшеклассникам Астаны представляется уникальная возможность посетить предприятия города
Навеки в памяти народной
Смогли удивить всех
Испытание старой дамбой
Грандиозный грант
Титан геологии
Борьба с «урожаем»
Быть ближе друг к другу
Перестрелка в кафе Алматы: о состоянии пострадавших рассказали в горздраве
Двух посетителей кафе ранили в перестрелке в Алматы
Навредила засуха, а теперь – дожди…
Доброжелательный атом
Ряд задач поставили перед новым акимом Актюбинской области
Архив, который ждали киноманы
Креатив нынче в цене
Мусор-самозванец
Токаев назначил главу нового министерства промышленности и строительства
Шаньдун – третий торговый региональный партнер Казахстана в Китае
Бизнесмены хотят платить за воду как пенсионеры
Клип на народный хит
В туристических зонах на Бухтарминском водохранилище годами не решается проблема с вывозом мусора
Говори – и все получится!
С толстой сумкой на ремне
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Познать дух казахского народа
Столичный забег
Елдоса Коспаева с членами его группировки этапировали в Казахстан
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Муза Каюма Мухамедханова
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
На юго-востоке Турции упал метеорит
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем

Читайте также

Быть ближе друг к другу
Титан геологии
Смогли удивить всех
Навеки в памяти народной

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]