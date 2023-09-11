Ищу работу

Специально организованную площадку для желающих найти работу по душе акимат предос­тавляет уже шестой раз. Неуди­вительно, что люди здесь собрались еще до открытия ярмарки. Всего в мероприятии приняли участие 45 работодателей, которые предоставили около 750 вакансий. По словам директора Центра трудовой мобильности Олжаса Омара, до конца года планируется провести еще три ярмарки.

– Для тех, кто ищет работу, есть вакансии в разных областях. В частности, были специальности в сфере образования, сервиса, финансов, в аэропорту. Представлены также различные строительные и промышленные объекты, – рассказывает директор центра.

На ярмарке работодатели пообщались с каждым из кандидатов индивидуально. Они принимали резюме и отвечали на вопросы по предоставленным возможностям трудоустройства. К примеру, многие заинтересовались вакансиями от ТОО «Астана-Тазалык». По словам специалиста отдела кадров данного предприятия Жупар Даулбаевой, на сегодняшний день в данном учреждении имеется 15 вакансий.

– Мы всегда приходим на ярмарку вакансий. На предприятие требуются водители грузовиков, механизаторы, трактористы. Особенно нужен водитель для автомобилей, которые поливают саженцы вдоль улицы. Главное требование – в водительских правах должны быть все категории. На предприятии своевременно выдается заработная плата, предусмотрены льготы, – говорит Жупар Даулбаева.

По данным организаторов, в Центре трудовой мобильности зарегистрировано около 9 тыс. граждан в качестве безработных. Половина из них охвачена различными программами государственной поддержки, то есть временными рабочими местами.