Искали золото – нашли уголовное дело

Как сообщили в областном департаменте полиции, задержаны 63 лица, в том числе руководители и организаторы схемы, 13 работников из числа иностранцев. Изъяты несколько единиц автотранспорта и тяжелой техники, крупная денежная сумма, в том числе 40 тыс. долларов США, золото­содержащее сырье, золото, документация.

«Причинен существенный ущерб окружающей среде, – рассказали в департаменте. – Нарушен почвенный покров, изменен ландшафт, экосистема региона подверглась негативному воздействию».

В настоящее время размер причиненного экологического ущерба устанавливается, назначен ряд экс­пертиз. По фактам незаконного оборота драгоценных металлов, а также нарушения в сфере экологии проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства и полный круг участников противоправной схемы.