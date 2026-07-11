Искали золото – нашли уголовное дело

Закон и Порядок
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Уланском районе Восточно-Казахстанской облас­ти сотрудники полиции выявили факт, что организованная группа под вывеской промышленного ТОО организовала незаконную добычу и переработку золотосодержащего сырья.

фото МВД РК

Как сообщили в областном департаменте полиции, задержаны 63 лица, в том числе руководители и организаторы схемы, 13 работников из числа иностранцев. Изъяты несколько единиц автотранспорта и тяжелой техники, крупная денежная сумма, в том числе 40 тыс. долларов США, золото­содержащее сырье, золото, документация.

«Причинен существенный ущерб окружающей среде, – рассказали в департаменте. – Нарушен почвенный покров, изменен ландшафт, экосистема региона подверглась негативному воздействию».

В настоящее время размер причиненного экологического ущерба устанавливается, назначен ряд экс­пертиз. По фактам незаконного оборота драгоценных металлов, а также нарушения в сфере экологии проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства и полный круг участников противоправной схемы.

#полиция #ВКО #закон и порядок #добыча золота

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