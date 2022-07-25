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Транспорт , Общество
Отменить скидку в 50% при оплате штрафа за нарушение ПДД для некоторых граждан планируют в Казахстане
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Казахстане прорабатываются поправки, чтобы лишить возможности злостных нарушителей ПДД платить половину штрафа. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев на брифинге в ведомстве, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Анализ дорожных аварий указывает на то, что основными причинами их совершения остаются превышение скоростного режима, нарушение правил маневрирования, выезд на встречную полосу движения, опрокидывание, наезд на пешеходов. В настоящее время МВД прорабатывает поправки, предусматривающие возможность привлечения к ответственности водителей транспортных средств за превышение "средней скорости" на загородных трассах, а также по исключению возможности оплаты штрафов за нарушение ПДД с 50-процентной скидкой для лиц, имеющих свыше пяти административных правонарушений в течение календарного года", – сказал спикер.

Он отметил, что с начала года в дорожных авариях погибли более тысячи человек и получили травмы свыше 8 тысяч граждан. Ежедневно на дорогах страны гибнут до 7 человек и порядка 70 получают различные телесные повреждения.

"Только за прошедшую неделю по стране зарегистрировано свыше 200 ДТП, в которых погибли около 50 человек и более 200 травмированы. С начала года около 2 тысяч детей получили различные увечья, свыше 90 погибли", – заключил Мураталиев.

 

 

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