Исковую давность в 3 года вводят для материалов СМИ

Мажилис, Парламент
534
Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «О масс-медиа», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Как отметила министр культуры и информации Аида Балаева, предлагаемый законопроект разработан с учетом интересов государства, общества и особенностей развития современной медиаотрасли.

«Очевидно, что действующее законодательство не успевает за темпами развития сегодняшней информационной сферы. Поэтому само время требовало принятия совершенно нового закона с концептуальной точки зрения. Кроме того, понятие «масс-медиа» охватывает все интернет-ресурсы, за исключением онлайн-платформ. Главное – законопроект будет решать вопросы повышения профессионального статуса журналистов и эффективности государственной информационной политики при строгом соблюдении свободы слова», – отметила она.

Предлагаемый законопроект включает в себя ряд новелл. В рамках действующего законодательства установлен бессрочный период исковой давности к материалам СМИ. Однако в ходе комплексной проработки и дискуссий с медиасообществом и заинтересованными государственными органами было решено установить норму по 3-летнему сроку исковой давности.

Нормами проведена четкая градация видов запросов СМИ – устные запросы, письменные запросы, запрос по разъяснению официальных сообщений и сроков предоставления ответов на них. В частности, сокращен срок предоставления ответов на письменные запросы СМИ с 7 до 5 рабочих дней.

«Данное изменение было положительно отмечено в правовом анализе проекта закона, проведенном ОБСЕ», – сказала Балаева.

Для борьбы с незаконными устройствами спутниковой информации в стране предусматривается субсидирование на установку собственных официальных отечественных устройств. То есть эта норма будет осуществляться путем отказа от принципа наказания и, наоборот, создания условий для отечественного предпринимательства в данном направлении.

Для более эффективной реализации государственной информационной политики, в рамках законопроекта будет осуществлен переход на грантовое финансирование.

«Грантовое финансирование будет в своей основе ориентировано на творческую составляющую проекта», – пояснила глава МКИ.

Для автоматизации процессов аккредитации в законопроекте предлагается введение пресс-карт.

«В целом в основе каждого из вышеперечисленных нововведений лежат тщательный анализ и труд. За 5 месяцев работы над законопроектом в стенах парламента проведено более 20 заседаний, с участием министерства, неправительственных организаций и медиаэкспертов внесено более 200 дополнений», – отметила глава Минкультуры и информации.

#мажилис #Парламент #СМИ #Балаева #МКИ

Популярное

Все
Для кого-то лох, а кому-то доктор
«Арлан» сохраняет лидерство
Театр без границ
Уроки психологии. О чувстве собственного достоинства
Кто? Конь в авто
Отрар, созданный руками древних градостроителей, продолжает удивлять новыми открытиями
Феномен «Диван лугат-ат-турк»: казахский из глубины веков
Кто хорошо работает, тот хорошо живёт
Работа над законопроектом будет продолжена
У погибших при пожаре в алматинском хостеле не было шансов на спасение
На страже мирного неба
Преемственность традиций
Придется засучить рукава
СПИД забирает по одной жизни в минуту
Открыты для обсуждения
Грации в Алматы
Ученый, опередивший время
Достучаться до каждого
Казахстанцам предоставят право добровольного отказа от займов и микрокредитов
Новое признание
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Столичный таксист выманил у индийца 45 тыс. тенге
Паралимпиец Оскар Писториус добился условно-досрочного освобождения
Пожизненный срок получила кореянка, убившая незнакомку из любопытства
Самый большой флаг Казахстана раскрыли на церемонии посвящения в студенты в Астане
Обманувший паломников руководитель турфирмы взят под стражу
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Сколько этносов проживает в Казахстане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок

Читайте также

Решать свои проблемы на кушетке у психиатра призвал мажилис…
Мажилис поддержал увеличение расходов бюджета на 120 млрд т…
Страны СНГ будут сотрудничать в области санитарной охраны т…
Казахстанские школы старше 30 лет будут чаще проверять на а…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]