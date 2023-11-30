Исковую давность в 3 года вводят для материалов СМИ

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Как отметила министр культуры и информации Аида Балаева, предлагаемый законопроект разработан с учетом интересов государства, общества и особенностей развития современной медиаотрасли.

«Очевидно, что действующее законодательство не успевает за темпами развития сегодняшней информационной сферы. Поэтому само время требовало принятия совершенно нового закона с концептуальной точки зрения. Кроме того, понятие «масс-медиа» охватывает все интернет-ресурсы, за исключением онлайн-платформ. Главное – законопроект будет решать вопросы повышения профессионального статуса журналистов и эффективности государственной информационной политики при строгом соблюдении свободы слова», – отметила она.

Предлагаемый законопроект включает в себя ряд новелл. В рамках действующего законодательства установлен бессрочный период исковой давности к материалам СМИ. Однако в ходе комплексной проработки и дискуссий с медиасообществом и заинтересованными государственными органами было решено установить норму по 3-летнему сроку исковой давности.

Нормами проведена четкая градация видов запросов СМИ – устные запросы, письменные запросы, запрос по разъяснению официальных сообщений и сроков предоставления ответов на них. В частности, сокращен срок предоставления ответов на письменные запросы СМИ с 7 до 5 рабочих дней.

«Данное изменение было положительно отмечено в правовом анализе проекта закона, проведенном ОБСЕ», – сказала Балаева.

Для борьбы с незаконными устройствами спутниковой информации в стране предусматривается субсидирование на установку собственных официальных отечественных устройств. То есть эта норма будет осуществляться путем отказа от принципа наказания и, наоборот, создания условий для отечественного предпринимательства в данном направлении.

Для более эффективной реализации государственной информационной политики, в рамках законопроекта будет осуществлен переход на грантовое финансирование.

«Грантовое финансирование будет в своей основе ориентировано на творческую составляющую проекта», – пояснила глава МКИ.

Для автоматизации процессов аккредитации в законопроекте предлагается введение пресс-карт.