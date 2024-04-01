Искусственный интеллект будет выявлять незаконные рубки леса из космоса

фото из архива "КП"

Эксперименты показали, что нейросеть на 62% быстрее и на 12% точнее человека выявляет рубки, обращает внимание на места, которые человек просто не заметит. При этом исключается человеческий фактор – случайное или умышленное искажение результатов. Искусственному интеллекту можно доверить быструю обработку большого количества первичной информации, космических снимков, документов, таб­лиц и иных баз данных. Но решающее слово всегда за специалистом, обладающим пониманием проблемы, опытом и знаниями, умеющим адаптироваться к новым ситуациям, подчеркнули в учреждении.

Следующая задача, которую предстоит решить с помощью искусственного интеллекта, – предсказание событий и изменений в состоянии лесов. Работы предполагается провести до декабря 2024 года.

«В перспективе появятся новые сервисы на основе использования технологий искусственного интеллекта для системы лесопользования. В том числе интеллектуальный поиск, подбор и оформление участков для различных видов использования лесов, будь то заготовка древесины или туризм. Все это будет способствовать еще большему вовлечению лесного фонда в экономику государства», – отметили в Рослесинфорге.