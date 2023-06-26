Искусственный интеллект может лишить работы специалистов ряда сфер в Алматы

В отраслевом разрезе наибольший потенциал замещения работников ГИИ прогнозируется в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, а также в здравоохранении.

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Специалистов ряда сфер в Алматы может заменить искусственный интеллект. Об этом свидетельствуют результаты исследования АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Эксперты провели исследование по потенциалу замещения рабочих мест за счет автоматизации, роботизации или использования генеративного искусственного интеллекта (ГИИ) и оценили их влияние на казахстанский рынок труда. Аналитики рассмотрели 423 группы профессий, совокупно содержащих в себе почти 3,4 тыс. основных выполняемых функций.

«Анализ проводился по двум возможным вариантам – автоматизации, роботизации или использования искусственного интеллекта в целом, а также отдельно по возможностям выполнения тех или иных функций при помощи генеративного искусственного интеллекта (ГИИ), таких как ChatGPT, Midjourney, Bard (Google), ChatSonic, Rytr, Neeva и других», – сообщил директор Департамента прогнозирования и исследований ЦРТР Дмитрий Шумеков.

Согласно анализу, наибольшая автоматизация может быть достигнута в группах руководителей и госслужащих (до 59%), служащих в области администрирования (48%), специалистов-профессионалов (46%) и специалистов-техников (29%).

Наибольшая часть функций, которая может быть выполнена с помощью ГИИ, характерна для служащих в области администрирования (44%), специалистов-техников (32%) и специалистов-профессионалов (15%).

«В целом по результатам анализа установлено, что 29% функций, выполняемых людьми, с высокой или умеренной долей вероятности могут быть автоматизированы, и при этом 13% функций могут быть выполнены ГИИ. Опираясь на текущие показатели занятости, можно отметить, что из почти 8,7 млн работников, для которых проводился анализ, крайне маловероятна автоматизация у 6,5 млн работников, или 75%. Умеренная вероятность автоматизации возможна для 1,5 млн человек, или 17%. Высокая степень вероятности у 686 тыс. человек, или 8%», – отметил Дмитрий Шумеков.

При этом возможность выполнения части или всех функций работника непосредственно ГИИ имеет еще более низкие показатели вероятности: низкая вероятность для 7,7 млн работников (88%), средняя вероятность у 1 млн (12%), и очень вероятная у 5,2 тыс., то есть 0,1%.

«Основная угроза автоматизации рынка труда характерна для крупных городов и промышленно развитых регионов, где этот процесс может значительно повлиять на 33-36% рабочих мест», – добавил аналитик.

Наибольшая угроза замещения рабочих мест непосредственно за счет ГИИ возникает в Алматы, как в центральном хабе по финансам и ИКТ, которые наиболее уязвимы с точки зрения влияния на занятость. При этом в отраслевом разрезе наибольший потенциал замещения работников ГИИ прогнозируется в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, а также в здравоохранении.

«Существенную роль при влиянии на рынок труда автоматизация имеет за счет потенциальной экономии через оптимизируемую рабочую силу. Однако в нашем регионе процесс автоматизации и замены работников механизмами и ГИИ будет происходить весьма плавно по мере того, как компании увидят в этом путь повышения прибыли», – заключил Дмитрий Шумеков.

Ознакомиться с подробным отчетом аналитического исследования «Оценка влияния автоматизации, роботизации и искусственного интеллекта на рынок труда Республики Казахстан» можно здесь.