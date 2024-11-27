Искусственный интеллект в помощь Статьи 27 ноября 2024 г. 2:00 77 Игорь Прохоров Старший корреспондент отдела культуры Национальная академическая библиотека при поддержке Министерства культуры и информации РК провела деловую встречу «Молодой библиотекарь-2024: время новых возможностей». фото НАБ РК Участниками стали молодые специалисты публичных библиотек, библиотек высших и средних учебных заведений Казахстана, школьные библиотекари, активно развивающие свои профессиональные навыки, креативность и инновационный подход в развитии библиотечного дела. Обсуждались актуальные вопросы библиотечного дела в условиях цифровых и технологических изменений. По словам организаторов, искусственный интеллект становится незаменимым при проведении исследований, оптимизации работы, а также для упрощения процесса принятия решений. – Сейчас век информационных технологий, – говорит руководитель НАБ РК Газиза Нургалиева. – Мы говорим в первую очередь об искусственном интеллекте. Мы намерены активно внедрять его и тем самым упростить и автоматизировать работу библиотек. В этой связи планируем обучать молодые кадры библиотекарей на специальных курсах. Программа встречи включала серию мастер-классов, тематических сессий и практических занятий по вопросам инновационных технологий, внедрения искусственного интеллекта в работу библиотек, а также модернизации библиотечных сервисов. На площадке Networking специалисты представили свои кейсы и приняли участие в тренингах «AI в Библиотеке: вдохновение и идеи» и «Библиотеки Казахстана в условиях трансформации: результаты социологического исследования». Деловая встреча завершилась в формате «открытого микрофона». Молодые библиотекари отметили, что мероприятие стало прекрасной возможностью не только повысить свои профессиональные навыки, но и получить ценный опыт. #библиотека #специалисты #ИИ #НАБ