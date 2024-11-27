Искусственный интеллект в помощь

Участниками стали молодые специалисты публичных библиотек, библиотек высших и средних учебных заведений Казахстана, школьные библиотекари, активно развивающие свои профессиональные навыки, креативность и инновационный подход в развитии библиотечного дела.

Обсуждались актуальные вопросы библиотечного дела в условиях цифровых и технологических изменений. По словам организаторов, искусственный интеллект становится незаменимым при проведении исследований, оптимизации работы, а также для упрощения процесса принятия решений.

– Сейчас век информационных технологий, – говорит руководитель НАБ РК Газиза Нурга­лиева. – Мы говорим в первую очередь об искусственном интеллекте. Мы намерены активно внедрять его и тем самым упростить и автоматизировать работу библиотек. В этой связи планируем обучать молодые кадры библиотекарей на специальных курсах.

Программа встречи включала серию мастер-классов, тематических сессий и практических занятий по вопросам инновационных технологий, внедрения искусственного интеллекта в работу библиотек, а также модернизации библиотечных сервисов.

На площадке Networking специа­листы представили свои кейсы и приняли участие в тренингах «AI в Библиотеке: вдохновение и идеи» и «Библиотеки Казахстана в условиях трансформации: результаты социологического исследования».

Деловая встреча завершилась в формате «открытого микрофона». Молодые библиотекари отметили, что мероприятие стало прекрасной возможностью не только повысить свои профессио­нальные навыки, но и получить ценный опыт.