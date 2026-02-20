Искусство Поднебесной в уникальных экспонатах

Статьи,Культура
5
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Яркой и увлекательной выс­тавкой частных коллекций китайский культурный центр Жамбылской области отметил Новый год по восточному календарю. Экспозиция получила наз­вание «Печать, живопись­ и каллиграфия в китайском искусстве».

фото автора

Еще при входе в выставочный зал Дома дружбы в глаза сразу бросились огромные веера, расписанные китайскими мастерами, а подойдя ближе, можно было заметить возвышавшуюся небольшую пагоду. Здесь гости также смогли увидеть предметы быта и косметику, сувенирную продукцию и посуду, народные костюмы и изделия декоративно-прикладного искусства, привезенные из Поднебесной, а также национальные блюда, книги и журналы о китайской культуре, изданные в Казахстане на казахском и русском языках. Одним из главных и обязательных атрибутов выставки стала фигурка сказочного коня в честь наступления Года Красной Огненной Лошади. Многих посетителей привлекли популярные детские сказки, напечатанные на государственном языке, фарфоровый сервиз для чайных церемоний, миниатюрные ударные музыкальные инструменты, изящные вазы и статуэтки, традиционные керамические курильницы для благовоний, панно и настенные украшения. Отдельным блоком были представлены живописные картины и композиции с иероглифами.

Как отметил заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» Даурен Тайлеев, экспозиция приз­вана продемонстрировать не только красоту и уникальность, но и философскую связь между художественным образом и словом, а также предоставить зрителям возможность глубже погрузиться в традиции и ознакомиться с отличительными особенностями народного творчества. Он выразил признательность всем, кто активно участвовал в организации выставки и комплектовании экспонатов, и поздравил присутствовавших с Новым годом по восточному календарю.

К поздравлениям присоединилась председатель китайского культурного центра Жамбылской области Галина Воробьева, поблагодарив всех за поддержку и участие в праздновании, а также единство, дружбу и по-настоящему теплую атмосферу, подаренную в этот важный день.

– Выставка направлена на укреп­ление межэтнических отношений и формирование общеказахстанской идентичности, ознакомление широкой общественности с культурой, историей и бытом китайского этноса, а также сохранение общих исторических ценностей, популяризацию и передачу наследия будущим поколениям, – сказала заведующая выставочным залом Дома дружбы Жазира Шильдебаева.

Особую радость и эмоции вызвали организованные во время выставки новогодние игры. Кроме того, каждый из гостей смог выбрать для себя из специального мешочка индивидуальное пожелание к празднику.

#Жамбылская область #Новый год #китайский культурный центр

Популярное

Все
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Испытание скоростью и нервами
С любовью к Родине
Нейросеть выводит команды на поле
Хранитель эпической интонации
Важность открытости и прозрачности
А надо ли так?
Дети белой птицы
Обеспечить доступность избирательных участков
Миссия спасать выполнима
Сашкино счастье
Зима отступает…
Об энергетике, спорте и доставке газет
От декларирования прав к созданию действенных механизмов их реализации
Диалог с молодежью о будущем страны
Новый общественный договор
Институциональные изменения послужат драйвером экономического роста
Как я проскроллила книги
Когда природа отдыхает
В Павлодаре модернизируют библиотеки
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори
Vogue назвал главный модный тренд на весну 2026 года
Строится спорткомплекс мирового уровня
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Трансформация ради будущего
Происшествий на транспорте стало меньше
Межцивилизационный диалог
Свести риски к минимуму
Драмы на склонах, надежды на льду
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

Быть на одной волне со зрителем
Пой, танцуй и учи!
В семье Орловых все говорят қазақша
В Павлодаре модернизируют библиотеки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]