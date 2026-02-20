Еще при входе в выставочный зал Дома дружбы в глаза сразу бросились огромные веера, расписанные китайскими мастерами, а подойдя ближе, можно было заметить возвышавшуюся небольшую пагоду. Здесь гости также смогли увидеть предметы быта и косметику, сувенирную продукцию и посуду, народные костюмы и изделия декоративно-прикладного искусства, привезенные из Поднебесной, а также национальные блюда, книги и журналы о китайской культуре, изданные в Казахстане на казахском и русском языках. Одним из главных и обязательных атрибутов выставки стала фигурка сказочного коня в честь наступления Года Красной Огненной Лошади. Многих посетителей привлекли популярные детские сказки, напечатанные на государственном языке, фарфоровый сервиз для чайных церемоний, миниатюрные ударные музыкальные инструменты, изящные вазы и статуэтки, традиционные керамические курильницы для благовоний, панно и настенные украшения. Отдельным блоком были представлены живописные картины и композиции с иероглифами.

Как отметил заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» Даурен Тайлеев, экспозиция приз­вана продемонстрировать не только красоту и уникальность, но и философскую связь между художественным образом и словом, а также предоставить зрителям возможность глубже погрузиться в традиции и ознакомиться с отличительными особенностями народного творчества. Он выразил признательность всем, кто активно участвовал в организации выставки и комплектовании экспонатов, и поздравил присутствовавших с Новым годом по восточному календарю.

К поздравлениям присоединилась председатель китайского культурного центра Жамбылской области Галина Воробьева, поблагодарив всех за поддержку и участие в праздновании, а также единство, дружбу и по-настоящему теплую атмосферу, подаренную в этот важный день.

– Выставка направлена на укреп­ление межэтнических отношений и формирование общеказахстанской идентичности, ознакомление широкой общественности с культурой, историей и бытом китайского этноса, а также сохранение общих исторических ценностей, популяризацию и передачу наследия будущим поколениям, – сказала заведующая выставочным залом Дома дружбы Жазира Шильдебаева.

Особую радость и эмоции вызвали организованные во время выставки новогодние игры. Кроме того, каждый из гостей смог выбрать для себя из специального мешочка индивидуальное пожелание к празднику.