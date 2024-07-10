Испания вышла в финал Евро - 2024
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Вторым финалистом станет победитель матча Нидерланды - Англия
Футболисты сборной Испании сотворили историю после победы над Францией (2:1) и выхода в финал чемпионата Европы-2024 в Германии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz
По информации Opta Sports, Испания стала первой сборной в истории, выигравшей 6 матчей на одном чемпионате Европы.
C момента назначения Луиса де ла Фуэнте Испания выиграла 80 процентов матчей во всех турнирах (16/20) – лучший результат среди всех европейских сборных за это время.
В финале континентального турнира, который состоится 14 июля в Берлине, Испания встретится с победителем матча Нидерланды - Англия.
Полуфинал пройдет в ночь с 10 на 11 июля и начнется в 00:00 по времени Астаны.