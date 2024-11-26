Испанский режиссёр сериала «Бумажный дом» снимает фильм о Карлаге

Фильм расскажет о непростых судьбах людей, о сохранении человеческого достоинства, несмотря на каждодневную борьбу за выживание

Фото: акимат Карагандинской области

Начались съёмки казахстанско-испанского фильма с рабочим названием «Перемирие» /La Tregua о Карлаге по эксклюзивному контракту с Netflix, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

Главный режиссёр картины – Мигель Анхель Вивас, известный многим зрителям по сериалу «Бумажный дом».

Ставку звёздный режиссёр сделал на мастерство актёров. Ключевые роли в новом фильме исполнят Мигель Эрран, ранее сыгравший Рио в телесериале «Бумажный дом», и Арон Пипер, воплотивший Андера Муньоса в драме «Элита», а также казахстанские актёры Дина Тасбулатова, Алтынай Ногербек, Сергей Уфимцев и Фараби Аккозов.

Атмосферу Карлага 1930–1950-х годов будут передавать костюмы, реквизит и декорации, для создания которых художники провели огромное количество времени в архивах и музеях.

Изначально снимать фильм собирались в Казахстане, но позже планы изменились. Миниатюрный Карлаг для съёмок построили близ испанского города Бильбао.

«Мы осознаём, что невозможно в точности воспроизвести всю обстановку, казахскую степь, но мы приложили максимум усилий. Наша команда изучила огромное количество документов, проделана колоссальная работа группой художников-постановщиков. Это был вызов, но мы сделали всё возможное, чтобы воссоздать кусочек Казахстана здесь, в Бильбао», – говорит Цезарь Бенитес, директор кинокомпании Plano a Plano, отвечающей за съёмки фильма.

Напомним, «Перемирие» – первая работа для Netflix с активным участием казахстанских актёров, продюсеров, координаторов и других специалистов.

Съёмки продлятся два с половиной месяца. Создатели рассчитывают показать готовую киноленту на крупнейших фестивалях категории А.