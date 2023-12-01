Используя природный потенциал

Как вчера в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций сообщил аким области Ермек Кошербаев, по итогам текущего года валовой региональный продукт вырастет на 3% и достигнет 4,4 трлн тенге. Наибольшая доля ВРП – 35% – приходится на промышленное производство. Сельское хозяйство сос­тавляет 8% ВРП, торговля – 16%, транспорт и строительство – по 5%.

– Темпы роста промышленности увеличатся на 9%, сельского хозяйства – на 5%, инвестиции в основной капитал – на 7%, розничного товарооборота – на 8%, – проинформировал спикер о ближайших перспективах социально-экономического развития Восточного Казахстана.

На данный момент в регионе соз­дано более 30 тыс. рабочих мест, из которых 23 тыс. – постоянные. Среднемесячная зарплата выросла на 18% и составила 325 тыс. тенге. Бюджет области, по словам акима, достиг планки в 496,4 млрд тенге, в том числе собственные доходы – 166,6, а трансферты и субвенции – 323,2 млрд тенге.

– Половина бюджетных расходов предназначена для социальной сферы – 243,4 миллиарда тенге (49%), в том числе на образование – 168,0 (34,0%), здравоохранение – 26,3 (5,3%), на социальное обеспечение – 27,5 (5,5%), культуру и спорт – 21,7 миллиарда тенге (4,3%). Значительные средства нап­равляются также в агропромышленный комплекс – 36,1 миллиарда тенге (это 7,3%) – и на развитие инф­раструктуры (дороги, жилье, водоснабжение, тепло) – 69,2 миллиарда тенге, – отметил Ермек Кошербаев.

В текущем году в регионе осуществляются восемь проектов общей стоимостью 77 млрд тенге, среди которых – бройлерное производство на Усть-Каменогорской птицефабрике и строительство маслоэкстракционного завода. Значительный объем инвестиций направлен на разработку полиметаллических месторождений.

К 2030 году, по словам акима, будут освоены новые горизонты таких известных градообразующих рудников, как Малеевский, Тишинский и Риддер-Сокольный. Они имеют большое влияние на экономику региона. Также планируется возобновление добычных работ на таких месторождениях, как Ново-Лениногорское, Долинное и Чекмарь, что позволит добывать здесь полиметаллические руды до 2035–2040 годов.

Особое внимание Ермек Кошербаев уделил резонансной ситуации со строительством золотоизвлекательной фабрики в селе Маралды Курчумского района. По его словам, ситуацию усугубило «вмешательство внешних сил».

– Этот вопрос находится на конт­роле центральных государственных органов. В прошлом месяце вице-министры экологии и природных ресурсов, промышленности и строи­тельства встретились с жителями района и разъяснили, что законных оснований для прекращения там строительства золотодобывающего предприятия нет.

– Мы как акимат проконтролируем, чтобы инвестор строго соблюдал экологическое законодательство, интересы местного населения, – заявил Ермек Кошербаев.

В следующем году планируется реконструкция двух важнейших для аграрного сектора области водохранилищ – Уйдене и Кандысу. Также будет создано водохранилище на реке Кендерлык в Зайсанском районе. В результате площадь поливных и посевных земель увеличится до 30 тыс. га, поливной водой будут обеспечены 830 крестьянских и фермерских хозяйств.

Ермек Кошербаев также отметил, что значительное внимание уделяется поддержке проектов, которые сделают Восточно-Казахстанскую область брендом.

– Мы проводим хайкинги, летние фестивали, развиваем национальные традиции. Одно из таких мероприятий – фестиваль беркутчи «Шығыс салбурыны», который прошел совсем недавно. В Катон-Карагайском районе начнется строительство эко-отеля компанией TOR’RE – крупнейшим международным оператором гостиничного бизнеса. Используя природный потенциал области и ее климатические особенности, мы будем работать над улучшением туристской и спортивной инфраструктуры для зимних видов спорта. А также развивать летние виды туризма, улучшая инфраструктуру Бухтарминского побережья, – сказал аким.

Учитывая общественные запросы, акимат области принял решение объявить 2024 год Годом дорог. Так, финансирование ремонта дорог областного и районного значения будет удвоено – с 7 до 15 млрд тенге.

– Всего с учетом ремонта улиц и дорожных сооружений населенных пунктов в улучшение дорог планируется вложить 28 миллиардов тенге. В целом мы приведем в порядок 600 километров автострад и уличной проезжей части.

Также разрабатывается пятилетний план по модернизации дорожной инфраструктуры. В нем поэтапно будут обозначены дороги и улицы, подлежащие ремонту, – резюмировал Ермек Кошербаев.