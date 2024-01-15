Исследование показало: казахстанский активный родитель - это женщина

В 2023 году РОО «Сенімен Болашақ» было проведено социологическое исследование во всех регионах Казахстана, результаты которого позволили пролить свет на портрет казахстанского родительства, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото иллюстративное, Kazpravda.kz

Как рассказала на брифинге в СЦК председатель РОО «Сенімен Болашақ» Жансая Бердимурат, в опросе приняли участие 32 755 человек (37,3% – отцы, 62,7% – матери), из них 24 613 детей (48,6% – мальчики, 51,4% - девочки).

Возраст детей от 13 до 17 лет, а среди родителей преобладает категория от 33 до 55 лет. Больше 90% респондентов среди родителей - это женщины, то есть матери.

«Учитывая, что участие в анкетировании было добровольным, мы можем сказать, что казахстанский активный родитель - это женщина. Отцы остаются за бортом воспитательного процесса», - сказала спикер.

Портрет родителя изучался в трех измерениях: компетенции осознанного родительства, качество времяпровождения с ребенком, воспитание осознанного ребенка и вовлеченность в его жизнь. Например, более 70% респондентов отметили, что не помогают ребенку в выполнении домашнего задания.

Данное исследование странового характера будет ежегодным и даст общее понимание трендов и актуальных задач для опережающего реагирования.