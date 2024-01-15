Исследование показало: казахстанский активный родитель - это женщина

Общество
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Муканова Асель
корреспондент

В 2023 году РОО «Сенімен Болашақ» было проведено социологическое исследование во всех регионах Казахстана, результаты которого позволили пролить свет на портрет казахстанского родительства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото иллюстративное, Kazpravda.kz

Как рассказала на брифинге в СЦК председатель РОО «Сенімен Болашақ» Жансая Бердимурат, в опросе приняли участие 32 755 человек (37,3% – отцы, 62,7% – матери), из них 24 613 детей (48,6% – мальчики, 51,4% - девочки).

Возраст детей от 13 до 17 лет, а среди родителей преобладает категория от 33 до 55 лет. Больше 90% респондентов среди родителей - это женщины, то есть матери.

«Учитывая, что участие в анкетировании было добровольным, мы можем сказать, что казахстанский активный родитель - это женщина. Отцы остаются за бортом воспитательного процесса», - сказала спикер.

Портрет родителя изучался в трех измерениях: компетенции осознанного родительства, качество времяпровождения с ребенком, воспитание осознанного ребенка и вовлеченность в его жизнь. Например, более 70% респондентов отметили, что не помогают ребенку в выполнении домашнего задания.

Данное исследование странового характера будет ежегодным и даст общее понимание трендов и актуальных задач для опережающего реагирования.

«Исследование позволило нам выявить, что социальные сети сегодня являются воспомогательными посредниками общения между родителями и детьми в условиях высокой загруженности родителей работой и детей учебой. Кроме того, выявлена необходимость повышения цифровой грамотности и критического мышления как подростков, так и родителей, для снижения негативных эффектов социальных сетей, - отметила Жансая Бердимурат.

 

#казахстан #социологическое исследование #Родительство

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