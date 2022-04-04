Исследователи Амстердамского свободного университета впервые обнаружили микропластик в крови человека, пишет сайт Sky News.

По информации Sky, среди 22 доб­ровольцев, принявших участие в исследовании голландских ученых, «измеримое» количество микроплас­тика в крови было зафиксировано у 17. Чаще всего исследователи находили ПЭТ, используемый для производства бутылок, – частицы этого материала обнаружены у 50% испытуемых. Полистирол, применяемый в производстве упаковочных материалов для пищевых продуктов, выявлен в крови у 36% добровольцев, а полиэтилен, входящий в состав упаковочной пленки и пластиковых пакетов, – у 23%.

В целом концентрация микропластика в крови испытуемых оказалась достаточно низкой, не превышая в среднем 1,6 микрограмма на миллилитр плазмы, но уже само наличие его в кровотоке должно заставить тревожиться.