Исторический сериал «Золотая Империя» снимут в Казахстане

Фото: qazaqculture.com

В феврале стартуют съёмки исторического сериала «Золотая Империя», посвящённого 800-летию Улуса Жошы Хана, сообщает Kazpravda.kz

Как пишет qazaqculture.com, изначально планировалось, что лишь 40 % съёмок пройдут в Казахстане. Однако генеральный продюсер и режиссёр сериала Эмре Сахин, вдохновленный разнообразием местных локаций, решил полностью перенести съёмочный процесс.

В Стамбуле состоялась встреча творческой команды, на которой утвердили финальные сценарии всех шести эпизодов, определили актёрский состав и представили готовые костюмы, декорации и реквизит. На встрече присутствовали государственный советник Казахстана Ерлан Карин и сооснователи компании Karga Seven Pictures Эмре Сахин и Фикрет Маноглу.

По итогам первой волны кастинга утвердили 350 актёров, включая 250 казахстанцев и 100 человек из Швеции, Бельгии, Англии, Германии, США и Монголии. Впереди ещё отборы на роли второго плана.

Сценарий разрабатывался международной командой, включая Джастина Полларда («Викинги») и Клэр Мурсом («Король вне закона»), а также казахстанских историков и экспертов. В основу легли уникальные материалы об истории Улуса Жошы, Золотой Орды и культуре кочевых народов.

Ранее в Минкультуры объявили, что новые фильмы должны продвигать идеи национальной идеологии.