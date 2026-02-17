Историческую роль конституционной реформы обсудили в Алматы

Конституционная реформа
24
Дана Аменова
специальный корреспондент

Особое внимание участники мероприятия уделили эволюции демократических институтов

Фото: КазНУ им. Аль-Фараби

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялось заседание круглого стола на тему «Конституционная реформа: новый этап государственности Великой степи», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ВУЗа

Ведущие историки, правоведы и ученые вуза обсудили масштабные политические преобразования в стране через призму исторического наследия и национальной идентичности.

Открывая заседание, декан исторического факультета КазНУ Досбол Байгунаков подчеркнул значимость текущих перемен для будущего страны. Он отметил, что нынешние реформ, инициированные Главой государства, являются отражением модели управления, ориентированной на нужды человека.

«Для нас, историков, эти реформы имеют исключительное значение: это новый этап законодательного закрепления преемственности государственности Великой степи и прочная основа на пути создания Справедливого Казахстана. Решения, принимаемые сегодня, станут ядром завтрашней истории», – подчеркнул Досбол Байгунаков.

Особое внимание участники уделили эволюции демократических институтов. Профессор Берекет Карибаев в своем докладе провел параллели между древними традициями и современностью. По его мнению, демократические традиции Великой степи берут начало от древних степных законов и находят свое логическое продолжение в действующей Конституции, обеспечивая стабильность государственного устройства.

Профессор Аманжол Калыш детально остановился на вопросе возрождения институтов народного представительства. Он акцентировал внимание на роли Национального курултая, который в рамках конституционных изменений обрел новый статус.

Как отметил спикер, место и значение Курултая в Основном законе 2026 года подтверждают стремление государства к консолидации общества и учету голоса народа в принятии ключевых политических решений.

В  ходе встречи также обсуждались конституционные идеи деятелей движения «Алаш» и их созвучность концепции «Справедливого Казахстана». Участники сошлись во мнении, что современная конституционная реформа не только усиливает баланс между ветвями власти и роль Парламента, но и формирует новое общественное согласие, основанное на взаимном доверии между государством и гражданами.

 

 

#Алматы #история #реформа #конституция

