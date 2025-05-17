В рамках масштабного марафона запланировано проведение около 30 культурных мероприятий. По словам директора «Астана Опера» Александра Совостьянова, на протяжении двух месяцев перед столичными зрителями будут выступать ведущие артисты из Италии, Болгарии, Китая, Монголии, России и Казахстана.

– Мы постарались сделать программу доступной для всех: от искушенных ценителей до семей с детьми, для которых подготовлены опера-сказка «Кот в сапогах» и балет «Золушка». Благодарю Министерство культуры и информации за поддержку, а всех артистов – за их талант. Уверен, этот фестиваль понравится жителям и гостям столицы, – отметил Александр Совостьянов.

Яркое начало фестивалю задали традиционная красная дорожка и занимательный перформанс с мини-сценами из предстоящих опер и балетов. Главным же событием вечера стала премьера одноактных балетов «Арлезианка», «Юноша и Смерть» и «Кармен», созданных Роланом Пети.

Несмотря на мировую известность автора, на постсоветском пространстве постановки Пети все еще большая редкость, ведь фонд его имени передает права только сильнейшим коллективам. Благодаря художественному руководителю балетной труппы театра народной артистке России Алтынай Асылмуратовой, хорошо знакомой с творчеством мэтра по годам работы в его труппе в Марселе, в афише «Астана Опера» теперь уже пять спектак­лей знаменитого хореографа.

До этого на сцене исполнялись его отдельные номера, а в репертуар вошли «Собор Парижской Богоматери» и «Коппелия». Теперь он пополнился еще тремя яркими одноактными балетами – мощными по эмоциям и выразительности.

Первая часть вечера – «Арлезианка» на музыку Жоржа Бизе. История любви и гибельной страсти. Роль Виветты исполнили Шугыла Адепхан и Анастасия Заклинская. Еркин Рахматуллаев и Султанбек Гумар в образе Фредери показали разные грани трагедии.

«Юноша и Смерть» – визуальное воплощение одиночества. Анастасия Заклинская и Лимара Айдарова выступили в роли Смерти. Партию Юноши представил Бактияр Адамжан, неоднократно с блеском исполнявший эту роль на мировых сценах. Артист показал выдающуюся атлетичность и виртуозную технику, соответствуя высоким требованиям Ролана Пети. Затем в этой партии предстал Серик Накыспеков, пластичный и глубокий.

Кульминацией вечера стала «Кармен» – страстная и дерзкая. В главных партиях блистали Мадина Унербаева и Айгерим Бекетаева (Кармен), Галымжан Нурмухамет и Диас Курмангазы (Дон Хозе).

Возобновлением постановок занимался Луиджи Бонино. Декорации воссоз­давались под руководством художника Жана-Мишеля Дезире. За пультом – дирижеры Элмар Бурибаев и Руслан Баймурзин. Труппа «Астана Опера» вновь подтвердила свой высокий уровень, подарив зрителям живое прикосновение к балетной классике XX века.