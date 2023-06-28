История журналистики

Цель выставки «Қазақ журналистикасы: өткені мен бүгіні» – показать роль СМИ в формировании национального самосознания, познакомить с историей становления и развития отечественных средств массовой информации. Экспонаты представлены в трех разделах: «История казахских печатных изданий», «Пути развития казахского радио», «Достижения казахского телевидения за 65 лет». Инициатор проекта – Министерство информации и общественного развития.

– Выражаю огромную благодарность нашим ветеранам журналистики, – сказал министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали. – Надеюсь, что наши молодые журналисты будут «расти», стремиться соответствовать им. Пусть в музее будет много посетителей, молодежи, которая станет учиться, и, может быть, кто-то из них станет звездами СМИ.

На выставке представлены копии исторических документов и газет, рукописи, книги, различная техника (пишущая машинка, диктофон, фотоаппарат, видеокамера, телевизор, радиоприемник), фотографии, охватывающие период со второй половины XIX века до наших дней.

– Это очень хорошее мероприятие, позволяющее рассказать об этапах развития отечественной журналистики, – добавил председатель Комитета информации Министерства информации и общественного развития Елдос Наширали. – В 90-е годы она была достаточно ограничена в ресурсах, в основном преобладали печатные издания – газеты, журналы. Со временем на перед­ний план вышли технологии, появились сайты. Не потеряло свою актуальность и телевидение. Оно как было одним из основных источников информации, так и остается им.

На сегодня в Казахстане зарегистрировано порядка 5 тыс. СМИ. Как добавили организаторы выставки, отечественная журналистика всегда широко освещала темы, касающиеся развития страны, культуры, истории и национальных ценностей. Сейчас все средства массовой информации объединяют усилия для укрепления государственности Казахстана, рассказывают населению о проводимых в стране реформах.