Историю и традиции Казахстана представили на выставке в Шанхае

На выставке представлены этнографические предметы, архивные документы и редкие исторические артефакты

Фото: МКИ

В Шанхайском историческом музее открылась международная выставка «Наследие предков – в преемственности традиций», посвященная истории и культуре Казахстана, передает Kazpravda.kz.

Экспозицию подготовило Объединение музеев города Алматы при поддержке акимата Алматы, Генерального консульства Казахстана в Шанхае и Народного правительства Шанхая.

«На выставке представлено около 100 экспонатов из фондов Объединения музеев города Алматы. Экспозиция знакомит посетителей с историей, культурой и традициями казахского народа», - сообщили в МКИ.

В экспозицию вошли этнографические предметы, архивные документы, фотографии, национальные музыкальные инструменты, а также серебряные дирхемы, отчеканенные в Алматы в 1287 году.

Отдельный раздел посвящен казахской музыкальной культуре. С помощью QR-кодов посетители могут услышать звучание традиционных народных инструментов.

В министерстве отметили, что выставка стала продолжением культурного сотрудничества между Алматы и Шанхаем после присвоения городам статуса побратимов. Дополнительный импульс совместным проектам придал меморандум о сотрудничестве, подписанный в апреле этого года между Объединением музеев Алматы и Шанхайским историческим музеем.

Выставка будет работать до 30 августа 2026 года.