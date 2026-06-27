Историю и традиции Казахстана представили на выставке в Шанхае

Культура

На выставке представлены этнографические предметы, архивные документы и редкие исторические артефакты

Фото: МКИ

В Шанхайском историческом музее открылась международная выставка «Наследие предков – в преемственности традиций», посвященная истории и культуре Казахстана, передает Kazpravda.kz.

Экспозицию подготовило Объединение музеев города Алматы при поддержке акимата Алматы, Генерального консульства Казахстана в Шанхае и Народного правительства Шанхая.

«На выставке представлено около 100 экспонатов из фондов Объединения музеев города Алматы. Экспозиция знакомит посетителей с историей, культурой и традициями казахского народа», - сообщили в МКИ.

В экспозицию вошли этнографические предметы, архивные документы, фотографии, национальные музыкальные инструменты, а также серебряные дирхемы, отчеканенные в Алматы в 1287 году.

Отдельный раздел посвящен казахской музыкальной культуре. С помощью QR-кодов посетители могут услышать звучание традиционных народных инструментов.

В министерстве отметили, что выставка стала продолжением культурного сотрудничества между Алматы и Шанхаем после присвоения городам статуса побратимов. Дополнительный импульс совместным проектам придал меморандум о сотрудничестве, подписанный в апреле этого года между Объединением музеев Алматы и Шанхайским историческим музеем.

Выставка будет работать до 30 августа 2026 года.

#выставка #наследие #Шанхай

Популярное

Все
Привить любовь к книге
Газета стала судьбой
Урегулирован механизм торговой надбавки
Так звучит голос района
Встать в строй!
Текст как красивая мелодия
«Egemen Qazaqstan» объединяет лучших
Журналисту Игорю Нестерову верил весь город
Проявил отвагу во время пожара
Инфраструктура для велосипедистов
Верить в силу печатного слова
Листая странички детства
Воспитание мужества
Охрана природы и путь к устойчивому развитию
От маленькой капли – большие урожаи
Важный и гуманный шаг со стороны государства
Феномен Кейтлин Кларк
Вывести коучей из тени
На страже чистоты и порядка
Вода становится ценностью
Должников пора призвать к ответу
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Когда спадет жара в Казахстане
Самый действенный метод воспитания
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Жара до 42 градусов ожидается в ряде областей Казахстана
Международный день йоги отметили в Астане
Модернизация автомобильных пунктов пропуска продолжается
Тактические учения: где и когда ограничат движение в Астане
На предприятиях «Казахмыса» провели работы по благоустройству территорий
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем отцов
Бибигуль Жексенбай приняла участие в обсуждении вопросов поддержки пострадавших от ядерных испытаний
Казахстанские врачи и 319 тонн гуманитарной помощи: казахстанская делегация прибыла в Афганистан с масштабной миссией
От конфет до премиальной говядины: что производят костанайские предприятия для мирового рынка
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения

Читайте также

Путешествие в мир мюзикла
Легенда казахской оперы: в Караганде прошла выставка к 100-…
Восхитила Степь талантами
Аида Балаева поздравила журналистов с профессиональным праз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]