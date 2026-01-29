В Есильском районе Северо-Казахстанской области начали работу современные сельские IT-центры. Они обеспечили жителям доступ к цифровым технологиям, обучению и новым профессиям прямо по месту жительства. Такие центры, открывшиеся сразу в трех населенных пунктах – Николаевке, Корнеевке и Покровке, рассчитаны на обслуживание порядка 11 тыс. жителей. Площадки оснащены современными компьютерами и высокоскоростным Интернетом, что позволяет проводить занятия по программированию, робототехнике и повышению цифровой грамотности.