Итальянцы назвали самые отвратительные начинки для пиццы

Lifestyle
250

На фестивале в Неаполе показали пиццы с начинкой из рептилий и кенгуру, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: ru.wallpaper.mob.org

В итальянском Неаполе открылся фестиваль, который назвали «Пиццерия ужасов». Об этом сообщает сайт итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.

На нем организаторы показали пиццы с экзотическими, а иногда и отвратительными, по мнению итальянцев, начинками, которые встречаются за пределами Италии.

Так например, среди экспонатов была пицца из Гонконга, с мясом рептилий. В пиццах из Вьетнама, Таиланда и других стран Юго-Восточной Азии использовали сверчков и жуков. Австралийская пицца содержала мясо кенгуру и страусов, а пицца из ЮАР — мясо зебры.

В пицце из США посетители обнаружили курицу, ананасы и макароны с сыром. В варианте из Португалии начинкой стала треска с вареными яйцами.

А одними из самых нетипичных сочетаний отличились пиццы из Швеции, где в пиццу добавляют индейку с медом, капустный салат, фрикадельки и даже шоколад с консервированными фруктами.

При этом, согласно опросу, 14 процентов итальянцев заявили, что были очень разочарованы пиццей за границей, а еще 22 процента опрошенных сказали, что были просто недовольны ей. 26 процентов не доверяют пицце за пределами Италии и никогда не ели ее за границей, однако 6 процентов итальянцев отнеслись к заграничной пицце с энтузиазмом и 20 процентам она показалась удовлетворительной.

#еда #Италия #фестиваль #Неаполь #начинка #пицца

Популярное

Все
С таким тарифом до беды недалеко
Высотку передумали возводить в Костанае из-за трагедии на стройке
Стартовали с победы
«Волонтерство – это круто!» – так считают добровольцы из Курчатова
В Алматы по решению суда сносят жилой комплекс
Кузница юных талантов
Зимняя лихорадка
Судью избили после футбольного матча в чемпионате Турции
Подобрали, обогрели…
Хоть трава не расти
Астана – город спортивный!
Реабилитационный центр для детей с инвалидностью сохранят в Костанае
Пояс МСБ создается вокруг стекольного завода в Кызылорде
На что чаще всего жалуются жители Актюбинской области
Казахстан доставил гуманитарную помощь палестинскому народу
Для легкого дыхания
Учебный центр для казахстанских инженеров
Казахстанские гандболистки обыграли сборную Ирана на ЧМ
Акимат обратился к астанчанам из-за сильных морозов
Закон Республики Казахстан
Судебная система в контексте реформ
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
"Главное предназначение прокуроров - служение закону, интересам общества и государства"
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Кукуруза может стать «свинцовой»
Арестован глава департамента экологии ВКО
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Токаеву показали крупнейший в западном регионе центр настольного тенниса
«Барыс» сегодня в гостях сыграет с омским «Авангардом»
Сыграем против Криштиану?
Спать спокойно фермерам не дают долги…
Касым-Жомарт Токаев утвердил республиканский бюджет на 2024 - 2026 годы
В преддверии рождественских праздников в Астане прошла благотворительная ярмарка
В Астане завершилась VI летняя Спартакиада Республики Казахстан по таэквондо
Юная художница создает комиксы по истории и культуре казахского народа
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Эксперты поддержали идею о введении единого часового пояса в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни

Читайте также

Европейский Оскар: стали известны победители
Обновленный Rolls-Royce Cullinan раскрыт до премьеры
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
13 редких серебряных монет возрастом в тысячу лет нашли в П…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]