Итоги 2024 года Минэнерго: достижения и перспективы развития энергетической отрасли

В Министерстве энергетики РК рассказали об итогах 2024 года, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Электроэнергетические предприятия страны обеспечивают стабильную поставку электрической энергии и тепла для нужд промышленности и коммунально-бытового сектора страны.

Министерством энергетики разработан и утвержден план по развитию отрасли до 2035 года, предусматривающий ввод не менее

26 ГВт новых мощностей.

Во исполнение поручений главы государства и правительства проводится масштабная модернизация и реконструкция существующих энергетических объектов, а также строительство новых объектов энергетики.

В области ВИЭ

Введено и действуют 148 объектов ВИЭ (свыше 100 кВт), установленной мощностью 2 903,7 МВт:

- 59 объектов ветровых электростанций мощностью – 1 409,55 МВт;

- 46 объектов солнечных электростанций мощностью – 1 222,61 МВт;

- 40 объектов гидроэлектростанций мощностью – 269,785 МВт;

- 3 объекта биогазовых электростанций мощностью – 1,77 МВт.

По итогам проведенных аукционных торгов и заключенных договоров с ТОО «РФЦ по ВИЭ» планируется ввод в эксплуатацию 66 проектов ВИЭ суммарной мощностью 1 682,4 МВт. Сумма привлеченных инвестиций составит порядка 720 млрд тенге:

- 34 объекта гидроэлектростанций мощностью 311,11 МВт:

- 20 объектов ветровых электростанций мощностью 1 110 МВт;

- 9 объектов солнечных электростанций 250 МВТ;

- 3 объекта биогазовых электростанций мощностью 11,35 МВт.

Намечена реализация восьми новых проектов ВИЭ, общей мощностью 163,35 МВт. В Акмолинской области построено две ветровых электростанций на 4,95 и 10 МВт ТОО «Jasil jel»; в Жамбылской области построена солнечная электростанция на 20 МВт ТОО «HEVEL KAZAKHSTAN»; на стадии реализации в Алматинской области находится гидроэлектростанция, мощностью 3 МВт ТОО «ВЭС Толкын»; в области Жетысу реализуется строительство гидроэлектростанции на 14,9 МВт ТОО «Baskan Power»; в Актюбинской области на стадии реализации ветровая электростанции на 12,5 МВт ТОО «ERG Capital Project»; в Мангыстауской области ведется строительство ветровой электростанции на 50 МВт ТОО «Sarkylmas Kuat»; в Атырауской области на стадии реализации ветровая электростанция на 48 МВт ТОО «Дивитэл».

До 2027 года Министерство энергетики планирует провести аукционные торги по реализации проектов ВИЭ на общую установленную мощность более 4 500 МВт различного типа генерации ВИЭ.

В рамках межправительственных договоренностей Министерство энергетики совместно с АО «ФНБ «Самрук-Казына» приступили к реализации проектов ВИЭ: с Total Energies ВЭС 1 ГВт в Жамбылской области; Masdar ВЭС 1 ГВт в Жамбылской области; Юнигрин Энерджи 1 ГВт; проект ВЭС 1 ГВт в области Жетысу. В рамках вышеуказанных проектов ожидается применение оборудования отечественного производства не менее 30%. Крупномасштабные проекты начнут строительно-монтажные работы в 2025 году.

Подписано межправительственное соглашение с Китайской Народной Республикой по реализации проектов в области ВИЭ в рамках которого планируется строительство объектов ВИЭ общей мощностью 1,8 ГВт. В соответствии с данным соглашением есть возможность включения дополнительных проектов ВИЭ в контур межправительственного соглашения.

По тепловой генерации

В этом году включен в сеть первый энергоблок мощностью 500 МВт новой генерации на Экибастузской ГРЭС-1, ожидается до конца года ввести еще 65 МВт на Атырауской ТЭЦ, а также 130 МВт на ГРЭС Топар в 2025 году.

За счет проведения реконструкции и расширения действующих электрических станций будет обеспечено ввод дополнительно 5,6 ГВт, из них в 2024 году Министерство заключило 13 инвестиционных соглашений с энергопроизводящими организациями общей мощностью 1,4 ГВт. В числе таких проектов строительство блока №7 на Аксуской ГРЭС мощностью 325 МВт, строительство котлоагрегата и замена турбины на Карагандинской ТЭЦ-3 и расширение парогазовой установки ТОО «Karabatan Utility Solution» с 310 МВт до 620 МВт.

В уходящем году определены планы по строительству новой генерации общей мощностью порядка 9 ГВт. В настоящее время данные проекты находятся на разных стадиях реализации.

В рамках аукционных торгов по отбору маневренной генерации планируется ввод 2,5 ГВт новых мощностей.

На сегодня ведутся строительные работы по четырём крупным проектам парогазовых установок общей мощностью около 1,8 ГВт реализуемым в Туркестанской, Кызылординской областях, области Ұлытау и в Алматы, с планируемыми сроками завершения в 2026 году.

Дополнительно в августе 2024 года в Казахстане прошли очередные аукционные торги общей мощностью 700 МВт, по итогам которых были определены четыре победителя на право реализации парогазовых установок в Жамбылской, Актюбинской и Атырауской областях. В настоящее время приступили к реализации проектов, сроки завершения которых намечены на 2028 год.

Ожидаемый объем инвестиций до 2029 года составит более 8 трлн тенге.

В рамках межправительственного соглашения (МПС) ведется проработка крупномасштабных проектов мощностью 2 ГВт с участием стратегических инвесторов.

К примеру, в рамках подписанного межправительственного соглашения с Катаром планируется строительство парогазовой установки (ПГУ) мощностью 1100 МВт в Кызылординской области, со сроком завершения в 2029 году.

Еще одно межправительственное соглашение – с Россией – нацелено на строительство новых теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) на базе угольной генерации в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск (ТЭЦ Кокшетау — 240 МВт, Семей — 360 МВт, Усть-Каменогорск — 360 МВт), планируемые сроки ввода в эксплуатацию 2028-2030 годы Эти проекты будут реализованы с использованием технологий «чистого» угля и направлены на замещение существующего угольного парка в северных регионах Казахстана, которые отличаются длительным отопительным периодом и отсутствием газотранспортной инфраструктуры.

Подготовка и прохождение отопительного сезона

На электрических станциях страны в 2024 году запланированы капитальные ремонты 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин. Завершен ремонт на 9 энергоблоках, 53 котлах, 39 турбинах. На заключительных стадиях ремонтные работы ведутся на 1 энергоблоке, 2 котлах и 6 турбинах.

На электрических сетях РЭКов выполнен ремонт 20,7 км линий электропередачи, 422 подстанции и 4 тыс. трансформаторных подстанций.

В сетях теплоснабжения в полном объеме выполнен ремонт и реконструкция 542 км запланированных на текущий год.

Благодаря своевременно проведенным работам удалось в целом организовано начать отопительный период и осуществлять его без крупных технологических нарушений.

Продолжается развитие национальной электрической сети Казахстана

В ноябре 2023 года был успешно реализован проект «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана», в рамках которого построена линия электропередачи (ЛЭП) 220 кВ протяженностью 780 км по маршруту «Западно-Казахстанский энергоузел – Атырау – Мангистау». Этот шаг направлен на повышение пропускной способности и надежности электроснабжения.

В качестве следующего шага до конца 2028 года будет реализован проект по объединению электрических сетей Западной зоны с Единой электроэнергетической системой, для чего будет построена ЛЭП 500 кВ длиной 604 км, соединяющая Актюбинскую и Атыраускую области. Это позволит обеспечить использование манёвренных газовых энергоисточников Западной зоны для компенсации дисбалансов электроэнергии и мощности Северной и Южных зон.

Ведется разработка проектно-сметной документации, к строительно-монтажным работам приступят в 2025 году.

Повышение надежности энергоснабжения потребителей южных регионов и снижение рисков возникновения аварийных нарушений, связанных с режимами работы энергосистем стран Центральной Азии требует усиление электрических сетей Южной зоны (Шу-Жамбыл-Шымкент). На текущий момент АО «KEGOC» начал реализацию данного проекта 1-ый этап которого завершится в 2027 году, в рамках которого будет построена ВЛ 500 кВ протяженностью 475 км по маршруту Шу-Жамбыл-Шымкент. На данный момент идет разработка ПСД.

Для дальнейшего усиления связи между Северными и Южными регионами страны, а также увеличения транзитного потенциала планируется строительство линий постоянного тока «Север-Юг» напряжением +/- 500 кВ. Пропускная способность увеличится на 2 000 МВт.

Ведется изучение целесообразности строительства линии постоянного тока, соединяющей западную и южную зону страны, которая позволит закольцевать всю Единую электроэнергетическую систему Казахстана.

Реализация этих проектов обеспечит стабильное и надежное электроснабжение, а также поспособствует развитию энергетической инфраструктуры Казахстана, обеспечивая долгосрочную энергетическую безопасность.

АЭС

В контексте реализации планов по созданию атомной генерации и задачей по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, 6 октября 2024 года был проведен республиканский референдум, на котором большинство граждан поддержали идею строительства АЭС. В настоящее время рассматривается строительство АЭС от 2 до 2,8 ГВт в Жамбылском районе Алматинской области вблизи села Улькен, а также ведутся переговоры c потенциальными поставщиками ядерной технологии, создана межправительственная комиссия, которая рассматривает предложения всех вендоров на конкурентной основе.

Ввод возобновляемых, альтернативных источников энергии и газовой генерации позволит значительно снизить долю угольной генерации в объеме потребления электрической энергии. Тем самым к 2035 году планируется достижение углеродного офсета на уровне 44 млн.тн СО2 в год.

Энергоисточники работают в штатном режиме, отопительный сезон проходит стабильно. Реализуемые проекты обеспечены достаточном объеме первичными ресурсами.