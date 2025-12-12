– Марат Алмасович, 30-летие Ассамб­леи народа Казахстана стало важной вехой в жизни страны. В чем вы видите главный смысл этого юбилея?

– Для нас 30-летие ассамблеи – не просто дата, а важный итог большого общественного пути. За эти годы сформировалось новое поколение граждан, для которых мирное сосуществование, уважение к разнообразию и культура диалога стали жизненными нормами.

Ассамблея начинала свою деятельность как диалоговая площадка в сложный период становления независимос­ти и сегодня превратилась в зрелый и уникальный общественный институт. Юбилейный год наглядно показал: в полиэтническом Казахстане сохраняется высокий и осмысленный запрос на доверие, открытое общение и участие людей в общественной жизни.

Национальное единство не возникает стихийно – оно формируется благодаря последовательной и глубокой работе. Ассамблея ежедневно укрепляет ценности уважения и доверия, развивает культуру ответственности, поддерживает современный патриотизм и вовлекает людей в общее созидательное дело.

Социологические исследования подтверждают: в стране устойчиво высокий уровень межэтнического доверия и позитивное отношение к межкультурному взаимодействию. Это закономерный результат того, что на протяжении трех десятилетий ассамблея создает пространство, где каждый ощущает свою значимость и принадлежность к единому сообществу. Именно поэтому юбилей стал не просто символической датой, а осознанием реальной силы ассамблеи – института, который доказал свою эффективность, востребованность и способность укреп­лять единство нашей страны.

– Юбилейный год принес важные решения на самом высоком уровне. Сессия АНК под председательством Президента страны стала во многом знаковой. Как изменится ассамблея после тех стратегических ориентиров, которые обозначил Глава государства?

– На XXXIV сессии Глава государства высоко оценил работу ассамблеи и одно­временно обозначил новые ориентиры: повышение эффективности, практи­ческой отдачи, расширение роли общест­венных структур, цифровизацию процессов и активный диалог с молодежью.

Президент подчеркнул необходимость выработки новых подходов для консолидации общества на основе принципа «единство в многообразии», а также дальнейшей трансформации ассамблеи в соответствии с целями государственного строительства на новом этапе развития.

Мы сразу приступили к выполнению этих поручений. Впервые в истории страны созданы районные ассамблеи – новый формат участия граждан и работы с населением. Они уже функционируют в ряде районов Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей и Жетысу, укрепляя взаимодействие на местах. Параллельно развивается инфраструктура единства: открыты новые дома дружбы, еще несколько объектов строятся и готовятся к запуску.

Реализуются новые проекты. «Инклюзивная ассамблея» расширяет участие в ее структурах для всех категорий граж­дан, фокусируясь на создании устойчивой инклюзивной среды внутри всей АНК. Спортивная платформа «Жеңіс – бірлікте» объединяет активных людей вокруг ценностей здорового образа жизни и солидарности. Проект «Трудовая ассамблея» продвигает культуру труда, вовлекает трудовые коллективы в социальные инициативы, укрепляя корпоративную солидарность и ответственность. «Платформа креативных решений» – инновационное пространство, где генерируются современные цифровые идеи, новые форматы коммуникации и молодежные инициативы. И, конечно, в эпоху цифровизации мы запустили «Цифровую ассамблею», чтобы сделать взаимодействие с гражданами удобнее и оперативнее, перенести многие процессы в онлайн-среду.

При этом новые импульс и содержание приданы традиционным институтам ассамблеи – советам матерей, медиации, благотворительности и другим.

Все это показывает: ассамблея не стоит на месте, чутко реагирует на запросы времени и общества, постоянно совершенствует инструменты и подходы в своей работе. Главная задача – быть ближе к людям и соответствовать темпу развития страны. Итог очевиден: АНК модернизируется, расширяет участие и укрепляет солидарность, оставаясь динамичным институтом, движущимся вперед вместе с Казахстаном.

– Сегодня, наблюдая за ассамблеей со стороны, замечаешь, что она давно переросла формат объединения этнокультурных центров и превратилась в сеть советов, центров, движений и площадок. Как устроена эта инфраструктура изнутри и кто обеспечивает работу тех структур, которые делают ассамблею масштабным общественным организмом?

– Да, ассамблея – это многоуровневая система, она объединяет этнокультурные формирования, ақсақалдар кеңесі, советы матерей, молодежное движение «Ассамблея жастары», депутатские группы в Парламенте и маслихатах, благотворительные центры «Жомарт жан», центры и советы медиации, научно-экспертное сообщество, кафедры АНК в вузах, дома дружбы, клубы журналистов, твор­ческие коллективы. Благодаря этому мы можем охватывать практически весь спектр общественных задач – от воспитания пат­риотизма и взаимопомощи до развития народной дипломатии и разнообразных форм участия.

В стране действуют около тысячи этнокультурных объединений, и именно они ежедневно укрепляют культуру взаимного уважения и открытого диа­лога в обществе. Особенно важно, что в юбилейный год все этнокультурные объединения страны проявили высокую активность, реализовав сотни культурных, социальных и образовательных проектов, которые внесли ощутимый вклад в укрепление общественного единства.

Ақсақалдар кеңесі ведут большую воспитательную и просветительскую работу. Сегодня в их рядах более семи тысяч человек, а по всей стране действуют свыше 1 200 ақсақалдар кеңесі. В 2025 году они провели свыше трех тысяч мероприятий, охвативших более 140 тысяч граждан, рассмотрели около 400 актуальных обращений и направили в государственные органы порядка 170 предложений. Это прямой канал связи общества и государственных институтов.

Советы матерей, объединяя в своих рядах более 12 тысяч женщин, ведут большую работу по формированию духовных ценностей и профилактике социальных пороков. Только за год они провели более 4,3 тысячи мероприятий, охватив свыше 275 тысяч человек. В сотрудничестве с МВД реализуют проект «Зеленый сертификат» и участвуют в предупреждении наркозависимости. Работают в воинских частях, школах, детских домах, вузах и трудовых коллективах.

«Ассамблея жастары» сегодня – одно из самых крупных и динамичных молодежных движений страны. В ее рядах более 10 тысяч активистов, а проекты «Жаңа толқын», «Школа лидеров АНК» и Jastar Generation стали площадками развития лидерства, межкультурной коммуникации и проектного мышления. В колледжах и вузах действуют свыше 100 студенческих ассамблей. Так формируется новое поколение лидеров, для которых идеи единства и созидания естественны и значимы. «Ассамблея жастары» стала первой молодежной организацией Центральной Азии, присоединившейся к глобальному молодежному сообществу ЮНЕСКО и вошедшей в Ассоциацию Европейской молодежной карты.

Депутатская группа «Бір ел – бір мүдде» является ключевым звеном взаи­модействия ассамблеи с Парламентом и маслихатами. Благодаря их работе АНК имеет возможность не только поднимать важные социальные, правовые и межэтнические вопросы, но и влиять на их решение на законодательном уровне.

Ключевым элементом всей системы являются 36 домов дружбы во всех регионах страны. Это настоящие общественные хабы, где ежедневно проходит практическая работа: языковые и образовательные курсы, молодежные проекты, культурные мероприятия, встречи этнокультурных объединений, медиативные консультации и волонтерские акции. Именно здесь идеи согласия приобретают реальное содержание.

Таким образом, в Казахстане сформирована целостная экосистема межэтни­ческого согласия, где стратегический и прак­тический уровни работают согласованно. Именно эта системность делает политику согласия устойчивой и эффективной.

– Ассамблея активно продвигает тему взаимопомощи. Как это проявляется в реальной жизни?

– Практическая работа – один из самых наглядных показателей эффективности ассамблеи. Благотворительное направление и система медиации АНК ежедневно решают конкретные задачи, с которыми граждане сталкиваются в повседневной жизни.

Сеть центров «Жомарт жан» превратилась в мощный инструмент адресной поддержки. Только в этом году реализовано 476 проектов на сумму более 300 миллионов тенге. Это помощь малообеспеченным семьям, поддержка пострадавших в чрезвычайных ситуациях, обеспечение сельских школ, социальные программы для пожилых людей. Здесь работают с конкретными запросами: собрать ребенка в школу, помочь семье после пожара, доставить лекарства, решить бытовую проблему. Благодаря этому люди видят, что ассамб­лея присутствует рядом с теми, кому помощь действительно нужна.

Вторая важная практическая линия – медиация. В стране действуют 21 центр медиации, 21 совет медиации и 330 медиаторов, которые ежедневно решают реальные споры: семейные разногласия, трудовые конфликты, вопросы бытового взаимодействия. Это быстрая, доступная и мирная альтернатива судебным разбирательствам. Медиаторы помогают сторонам сесть за стол переговоров, выслушать друг друга, найти приемлемое решение. Такая работа снижает напряженность, предотвращает конфликты и сохраняет человеческие отношения.

– Вокруг ассамблеи смогли объединиться очень много людей – представителей самых разных культур. Как вы думаете, что именно создает эту атмосферу притяжения?

– Юбилейный год ассамблеи наглядно показал, какая мощная объединяющая энергия в нашем обществе. Более 10 тысяч мероприятий и свыше одного миллиона участников подтвердили: люди охотно включаются в общее дело, когда видят атмосферу уважения и доверия. Принцип «единство в многообразии» и создает эту среду, где разные культуры естественно дополняют друг друга.

Особенно ярко это проявилось в культурной программе: по стране состоялось 75 фестивалей и более 50 спектаклей и концертов. Астана стала центром национального творчества, где прошли фестивали творческих коллективов, народных ремесел и республиканский фестиваль детско-молодежного искусства «Бірлігіміз жарасқан!» А впервые проведенный в ­Алматы фестиваль театрального искусства этносов показал, насколько универсален язык сцены и насколько богато наше культурное многообразие.

Значимые результаты видны и в продвижении государственного языка. Сегодня представители разных этносов не только говорят на казахском – они думают и поют на нем, сами обучают и проводят мастер-классы, становятся инициаторами языковых проектов. Ассамблея поддерживает это через программы «Мемлекеттік тіл – этносаралық қатынас тілі», «Ұлы даланың – ұлтаралық тілі», «Үйде сөйле» и особенно через движение «Мың бала», которое за десять лет организовало около 130 тысяч мероприятий и стало площадкой, объединяющей миллионы участников вокруг государственного языка.

Так формируется пространство, где культура и язык становятся живыми мос­тами между людьми, укрепляя доверие, взаимопонимание и наше общее единство.

– Межэтнические отношения – тонкая и чувствительная сфера. Чтобы работать с людьми и понимать все нюансы общественных процессов, нужны особые знания и подходы. Как ассамблея готовит таких специалистов и обеспечивает глубокое понимание происходящего?

– Ассамблея выстроила целостную систему, которая сочетает подготовку специалистов, экспертный анализ и профессиональную медиаработу. Во-первых, действует образовательное направление. Через кафедры и Академию АНК создана последовательная траектория подготовки кадров: сотрудники домов дружбы, представители этнокультурных объединений и общественных структур ежегодно проходят обучение.

Во-вторых, работает широкая эксперт­но-аналитическая сеть. Научно-эксперт­ный совет и региональные группы объе­диняют около 300 исследователей, которые анализируют общественные тенденции, выявляют риски и формируют научно обоснованные рекомендации. Клуб молодых ученых обеспечивает преемственность и развитие новой исследовательской школы. В Казахстане практически сформирована собственная школа государственной этнополитики – сочетание теории, практики и инновационных подходов к укреплению общественного согласия.

Третье направление – информационное. Клуб журналистов АНК, объединяя республиканские и региональные СМИ, стал ключевой площадкой для ответственного освещения темы согласия. В юбилейный год проведено более 150 обучающих медиамероприятий с участием около 10 тысяч журналистов и блогеров, что значительно повысило медиаграмотность и профессиональные стандарты. В результате медиаактивность заметно выросла: опубликовано свыше 63 тысяч материалов, вышло 7,7 тысячи телесюжетов, размещено более 44 тысяч публикаций в социальных сетях.

Образовательная подготовка, экспертиза и современная медиакоммуникация формируют устойчивую профессиональную основу, которая помогает ассамблее понимать происходящие процессы и качественно освещать тему согласия для общества.

– Сегодня мир все чаще говорит о «мягкой силе», диалоге народов. ­Какую роль в этой мировой архитектуре диалога играет Ассамблея народа Казахстана? Можно ли считать ее дипломатическим брендом страны?

– Безусловно. Ассамблея стала важной частью казахстанской культурной дипломатии, представляя миру модель мирного сосуществования и доверия, сформированную в нашей стране. Через Центр народной дипломатии и Корпус послов дружбы АНК мы продвигаем идею межэтнического согласия и демонстрируем, что многообразие может быть ресурсом развития, а не фактором риска.

Интерес к нашему опыту стабильно растет: за последние годы к ассамблее более 60 раз обращались международные организации, парламенты и исследовательские центры разных стран. Это показывает, что казахстанская модель воспринимается как жизнеспособный и практический пример общественной устойчивости. Наша задача – не просто делиться опытом, а показывать, что согласие и единство – это результат системной работы, которую можно изучать и масштабировать. Именно в этом и проявляется подлинная сила народной дипломатии.

– Какие стратегические задачи определяют ее дальнейшее развитие? Можно ли говорить о новом этапе в истории АНК?

– Тридцатилетний рубеж действительно открывает для ассамблеи новый этап. Президент обозначил ключевые приоритеты: повышение эффективности межэтнической политики, расширение участия граждан и укрепление роли ассамблеи как значимого общественного института. Основой этого стратегического видения остается принцип «единство в многообразии», который связывает культурное богатство страны с общенациональными целями развития.

В условиях политических реформ важно не только сохранять потенциал ассамблеи, но и глубже институционализировать ее роль. Речь идет не о формальных полномочиях, а о системном вовлечении АНК в обсуждение и выработку решений, влияющих на общест­венную среду и укрепление согласия.

Несмотря на общую стабильность, межэтническая сфера остается чувствительной к информационным рискам и внешним влияниям. Поэтому проактивная работа, качественная коммуникация и своевременная реакция на вызовы сегодня особенно важны.

На ближайшие годы определены основные направления: укрепление граж­данской солидарности, продвижение многообразия как ресурса развития, расширение общественного диалога и народной дипломатии, вовлечение молодежи и волонтеров.

Главный капитал ассамблеи – доверие. Оно формировалось десятилетиями и сегодня является фундаментом национального единства. Задача нового этапа – использовать этот потенциал шире и эффективнее, укрепляя устойчивость и сплоченность нашей страны.