Итоги большого общественного пути
Записала Ксения Денисова
Принцип межнационального согласия, справедливости, равноправия и единства народа нашей страны был заложен в фундамент строительства независимого Казахстана. На все последовавшие за этим десятилетия развития суверенного государства миссию консолидации граждан, сохранения мира, укрепления общенационального духа, гражданской и духовно-культурной общности этносов, воспитания казахстанского патриотизма взял на себя уникальный гражданский институт – Ассамблея народа Казахстана, отметившая в этом году свое 30-летие. О достигнутом на этом пути мы говорим с заместителем Председателя АНК, заведующим Секретариатом АНК Администрации Президента Маратом АЗИЛЬХАНОВЫМ.