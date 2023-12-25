Итоги года: продовольственная безопасность и развитие АПК

Редакция Primeminister.kz продолжает серию материалов об итогах развития Казахстана за уходящий год и представляет обзорный материал, посвященный результатам развития отрасли сельского хозяйства за 2023 год, сообщает Kazpravda.kz
Как отмечают в пресс-службе правительства, сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики и основой обеспечения продовольственной безопасности. На поддержку АПК государство ежегодно направляет значительные средства, которые аграрии получают в виде субсидий, льготных кредитов и доступной сельхозтехники.
В рамках дальнейшего развития отрасли главой государства Касым-Жомартом Токаевым поставлены стратегические задачи по увеличению объемов производства и повышению добавленной стоимости отечественной сельхозпродукции.
«Потенциал отечественной сельскохозяйственной отрасли колоссален, однако мы до сих пор не можем раскрыть его в полной мере. Вокруг Казахстана огромные рынки сбыта, которые нуждаются в качественных продуктах питания. Стратегическая цель нашей страны – стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента. Это невозможно без поэтапного перехода от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов. Задача – в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%», — обозначил Президент РК в Послании народу страны.
Для достижения поставленных задач Правительство РК начало реализацию ряда новых программ развития АПК, которые призваны создать условия для качественного рывка в данном направлении.
Сельское хозяйство
-
За 11 месяцев т.г. объем валовой продукции сельского хозяйства составил 8,2 трлн тенге. Собрано 16,6 млн тонн зерновых, 2,1 млн тонн масличных и 5 млн кормовых культур. Собранного урожая с учетом переходящих остатков прошлого года достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка.
-
Отрасль животноводства РК показывает стабильный рост. Объем производства продукции за 11 месяцев текущего года увеличился на 3,3% и составил 3,8 трлн тенге.
-
Выросла численность поголовья КРС на 2,9% (9 млн голов), овец и коз – на 4% (23,6 млн голов), лошадей – на 8,3% (4 млн голов), верблюдов – на 5,3% (277,6 тыс. голов), а также птиц – на 9,5% (54 млн голов).
-
Объем производства продуктов питания вырос на 1,9% и составил 2,9 трлн тенге. В частности, выпуск сливочного масла увеличился на 18,4% (28,7 тыс. тонн), сыра и творога – на 9,3% (39,8 тыс. тонн), обработанного молока – на 3% (548,1 тыс. тонн), колбасных изделий – на 1,9% (61,4 тыс. тонн), растительного масла – на 1% (609,4 тыс. тонн).
-
Начата большая работа по тиражированию в регионах успешного опыта Северо-Казахстанской области по реализации крупных промышленных проектов в сфере АПК через социально-предпринимательские корпорации.
На эти цели было выделено 100 млрд тенге, что позволит профинансировать строительство 65 товарно-молочных ферм и, как следствие, увеличить объемы производства молока не менее чем на 373 тыс. тонн. В 2024 году на реализацию программы планируется дополнительно направить 100 млрд тенге.
В Северо-Казахстанской области в Аккайынском районе запустили новую молочную ферму на 400 голов. В проект вложено 1,2 млрд тг. Запуск фермы стал возможным благодаря пилотному проекту по льготному финансированию через СПК «Солтүстік».
-
По поручению Главы государства начата масштабная реализация Программы повышения доходов сельского населения «Ауыл аманаты» путем развития сельхозкооперации. В 2023 году на эти цели выделено 100 млрд тенге. В результате планируется выдать 17 тыс. микрокредитов, что позволит создать порядка 18 тыс. новых рабочих мест. В целом на сегодня выдано 11,3 тыс. микрокредитов на сумму порядка 69,4 млрд. тенге.
На сегодняшний день в рамках проекта во всех областях страны создано более 400 сельхозкооперативов, объединяющих личные подсобные, крестьянские и фермерские хозяйства, а также предприятия переработки.
-
Продолжается работа по возврату неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель. В 2023 году государству возвращено 4,6 млн га, а всего с начала 2022 года – уже 10 млн га. Учитывая актуальность вопроса нехватки пастбищ, возвращенные земли в приоритетном порядке направляются на нужды аграриев путем их закрепления за соответствующими населенными пунктами.
В Кокпектинском районе области Абай завершено строительство оросительных систем на площади на 1543 га, установлено 17 дождевальных машин для орошения 960 га зерновых культур. Общая стоимость проекта составила 1,5 млрд тенге.
- Благодаря государственной поддержке увеличивается приток инвестиций в отрасль. С начала 2023 года в отечественном АПК запущено 207 инвестиционных проектов на 164,5 млрд тенге.
– В Костанайской области заработало производство сухого кобыльего молока мощностью 40 тонн продукции в год. Общая стоимость проекта составила 10 млрд тенге.
– Также в Костанайской области турецкая компания Arbel Bakliyat реализовала проект по переработке бобовых культур полного цикла производительностью до 1 000 тонн в сутки. Объем инвестиций на первом этапе составляет 4 млрд тенге с последующим увеличением до 9,4 млрд тенге.
– В Северо-Казахстанской области запущена новая инновационная теплица 4-го поколения, где планируется собирать порядка 3 тыс. тонн томатов, огурцов и салата в год. Стоимость проекта – 7,2 млрд тенге.
– В Акмолинской области совместно со швейцарским концерном Buhler реализован проект по производству овсяных безглютеновых хлопьев стоимостью более 2,5 млрд тенге. Мощность фабрики составляет 2 тонны продукции в час. Предприятие включает зоны приема, сушки, очистки и хранения сырья.
– В Павлодарской области запущено овощехранилище на 10 000 тонн продукции, проект оценивается в 1,8 млрд тенге.
В Павлодарской области в этом году запущено 6 овощехранилищ емкостью 65 тыс. тонн
– В Восточно-Казахстанской области завершилось строительство зернохранилища на 12 тыс. тонн, стоимость проекта – 1,2 млрд тенге.
– В Северо-Казахстанской области вышел на мощность – 15 000 тонн готовой продукции в год – крупнейший мясокомбинат региона ТОО «Emc agro». Общая сумма проекта – 11,5 млрд тенге.
В целом по итогам 11 месяцев в сельское хозяйство республики привлечено 855 млрд тенге (на 11% больше уровня прошлого года), а в производство продуктов питания – 130 млрд тенге (рост на 9,5%).
-
На субсидирование агропромышленного комплекса из всех источников выделено порядка 500 млрд тенге.
-
Проведено реформирование системы субсидирования. Во все правила внесены точечные изменения на основе рекомендаций Антикоррупционной службы, направленные на снижение коррупционных рисков.
-
Введена Единая государственная информационная система субсидирования – бесплатная для фермеров и интегрированная со всеми госбазами данных. В рамках нее также внедрены «листы ожидания» для обеспечения доступа мелких и средних хозяйств к субсидиям.
-
Впервые в общие правила субсидирования внесена норма, позволяющая фермерским теплицам претендовать на субсидирование расходов на электроэнергию, газ и уголь при выращивании овощей в закрытом грунте в период межсезонья. В конце декабря в Туркестанской области начались выплаты субсидий фермерским теплицам.
В 2023 году в Туркестанской области площади интенсивного садоводства увеличили до 5405 га. Благодаря внедрению новых технологий производительность увеличилась в пять раз - с 60-70 центнеров до 300-350.
-
Благодаря формированию запасов овощей в стабфондах, подписанию меморандумов с производителями и мерам господдержки удалось стабилизировать рост цен на социально значимые продукты питания. По итогам 11 месяцев уровень продуктовой инфляции составил 7,5%.
-
По линии АО «НУХ «Байтерек» на кредитование субъектов АПК направлено 461,6 млрд. тенге, в том числе через АО «Аграрная кредитная корпорация» 318,6 млрд. тенге и 143 млрд. тенге через АО «КазАгроФинанс».
В КХ «Рулиха» в Шемонаихинском районе благодаря кредиту от АО «Аграрная кредитная корпорация» приобрели 600 нетелей голштинской породы, известной своими высокими надоями. Каждая корова в сутки дает больше 30 литров молока жирностью 4,5%.
За счет средств АО «Аграрная кредитная корпорация» в Костанайской области запущено овощехранилище вместимостью 6000 тонн. Склады оборудованы современными установками охлаждения и вентиляции.
- Учитывая сложные погодные условия в текущем году, по поручению Главы государства Правительством принят ряд мер по оказанию дополнительной поддержки отечественных фермеров:
– из резерва Правительства выделено более 3,7 млрд тенге на возмещение ущерба фермерам, чьи угодья пострадали от засухи в Жамбылской области;
– выделено льготное дизельное топливо для сушки зерна в объеме 62,5 тыс. тонн по цене 250 тенге за литр, что на 15% ниже рынка;
– осуществляется пролонгация кредитов и займов финансовыми институтами холдинга «Байтерек» без применения штрафных санкций в отношении товаропроизводителей;
– установлены справедливые закупочные цены для фермеров на уровне рыночных в размере 120 тыс. тенге за пшеницу 3 класса и 105 тыс. тенге за пшеницу 4 класса;
– из резерва Правительства выделены 31,3 млрд тенге, которые пойдут на прямой закуп 350 тыс. тонн пшеницы;
– формируется семенной фонд в объеме порядка 400 тыс. тонн мягкой пшеницы.
Таким образом, на развитие и поддержку отрасли сельского хозяйства в 2023 году государством было направлено порядка 1,2 трлн тенге. В целом принятые меры улучшат финансовое состояние аграриев и позволят им своевременно подготовиться к посевной кампании 2024 года.