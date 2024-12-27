Итоги года в системе образования – от инклюзивности до цифровизации

Фото: пресс-служба правительства РК

2024 год стал важным этапом в развитии системы образования. На стадии реализации стратегические цели, направленные на повышение качества образования на всех уровнях - от дошкольного до технического и профессионального.

Сегодня в 11,6 тыс. организациях дошкольного образования воспитывается около 1 млн детей. По итогам 2024 года в регионах страны открыто 627 дошкольных организаций на 75,5 тыс. мест. Это позволило обеспечить дошкольным обучением и воспитанием 93,1% детей в возрасте от 2 до 6 лет, состоящих в очереди.

Для обеспечения прозрачности в распределении мест в дошкольных организациях в текущем году в пилотном режиме внедрена система ваучерного финансирования в четырех городах Казахстана – Таразе, Шымкенте, Туркестане, Уральске. В дальнейшем ее планируется масштабировать по всей стране.

При дошкольных организациях функционирует более 4,2 тыс. консультационных пунктов для родителей детей, не посещающих дошкольные организации. Эти пункты оказывают важную помощь в воспитании и развитии детей, обеспечивая равные стартовые условия для их обучения и подготовки к школе. В текущем году методическую и педагогическую поддержку получили более 328 тыс. родителей и детей. Кроме того, для поддержки этой группы родителей разработано мобильное приложение «Беске дейін үлгер». В пилотном режиме оно протестировано в регионе Абай, а также в Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской областях и получило положительные отзывы от родителей.

Кроме того, ведется работа по синхронизации дошкольного и начального образования, в рамках которой оцифрована индивидуальная карта развития ребенка.

На основе национальных ценностей разработана программа «Тәрбие бесігі». Для погружения детей в языковую среду с раннего возраста в сентябре запущен пилотный проект «Тілге бойлау», направленный на создание социальной среды в организациях образования. Он основан на международном инновационном опыте. Одной из особенностей метода является то, что он не ограничивает, а наоборот, развивает творчество детей. Это положительно влияет на уровень их связной речи и словесно-логического развития. На сегодня проект реализуется в пяти регионах страны.

Также Министерством разработана программа подготовки для будущих первоклассников «Балақайлар мектебі». Она обеспечивает преемственность между детскими садами и начальной школой, дает возможность педагогам и родителям подготовить детей к системе среднего образования по всем направлениям. Программа разработана в соответствии с требованиями Государственного общеобязательного стандарта. В этом году ее прошли 115 тыс. детей.

Среднее образование

Сегодня в системе среднего образования функционирует 7964 школы, в которых обучаются более 3,9 млн детей и трудятся 406 тыс. педагогов.

Одним из крупных достижений этого года стало то, что каждый второй участник международной олимпиады от нашей страны вернулся с призовыми местами. На самой престижной Международной олимпиаде по химии IChO и мировом чемпионате по робототехнике «First Global Challenge» казахстанские школьники обогнали представителей 190 стран, став трехкратными чемпионами мира на двух олимпиадах. Всего копилка Сборной нашей страны пополнилась 563 медалями, из которых 77 золотых, 201 серебряная и 285 бронзовых. 26 казахстанских школьников, завоевавших призовые места на ТОП-7 престижных олимпиадах, получили денежные премии: за золото – 1500 МРП, серебро – 1000 МРП и бронзу – 500 МРП.

Еще одним значимым событием стало проведение самой престижной Международной олимпиады по биологии IBO-2024 в Казахстане в июле этого года. В ней приняли участие 305 юных биологов и 275 ученых из 81 страны. Сборная нашей страны еще раз подтвердила высокий международный имидж казахстанского образования, показав 100% медальный зачет.

Второй год подряд проводится Республиканская предметная олимпиада для учащихся сельских школ. По ее итогам количество сельских школьников, занявших призовые места, увеличилось почти в 10 раз, что открыло новые возможности для тысяч ребят.

Впервые в истории страны сразу два педагога удостоились звания «Қазақстанның Еңбек ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан». Это высокая оценка, уважение и доверие, оказанные Президентом, труду педагогов нашей страны. Кроме того, из рук Главы государства 27 педагога удостоились звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы». Еще 64 педагога завоевали статус «Лучший педагог» по итогам республиканского конкурса. Всем 93 педагогам предусмотрена государственная премия в размере 1000 МРП (3,9 млн тенге).

Значительно увеличилось число молодых людей, желающих стать педагогами. Если в прошлом году 1500 обладателей «Алтын белгі» выбрали путь педагога, то в 2024 году их число возросло до 1800. По итогам этого года в школы страны пришли трудиться более 8 тыс. педагогов.

Качественное образование и целенаправленное воспитание тесно связано с профессиональным потенциалом руководителей образовательных организаций. Их подготавливают в рамках инициированного Главой государства проекта «1000 лидеров изменений в образовании». Кроме того, в этом году сертифицировано 376 педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования. Помимо этого, более 80 тыс. учителей прошли бесплатные курсы повышения квалификации, организованные АО НПЦК «Өрлеу». Из них сельских педагогов 57,8%.

На сегодня 67% школ находятся в селах. В целях нивелирования разницы в качестве образования между городскими и сельскими учебными заведениями разработан проект «Ауыл мектебі – сапа алаңы». Он реализуется в рамках других региональных инициатив: «Развитие потенциала малокомплектных сельских школ с использованием цифровых технологий» в Актюбинской области, «Повышение качества образования по предметам естественно-математического направления» в Алматинской области и «Развитие сети опорных школ «Отпан» в Мангистауской области, «Ustaz Ulytau» в регионе Ұлытау. В целом, результаты проекта показали, что по сравнению с 2023 годом качество образования в малокомплектных сельских школах повысилось в среднем на 7-9%.

Для оказания социальной поддержки детям из социально уязвимых семей в подготовке обучающихся к выпускным экзаменам в сентябре 2024 года в 3180 школах страны стартовал новый проект «Цифровой учитель». Учащимся предоставляется доступ к электронным платформам и цифровым образовательным ресурсам. Дополнительными занятиями по основным предметам охвачено 21114 обучающихся.

По поручению Главы государства Минпросвещения РК совместно с МЦРИАП РК, международным технопарком Astana hub и АО НЦПК «Өрлеу» запустили пилотный проект образовательной онлайн-платформы по обучению основам программирования для школьников и педагогов. Более 300 учителей и тренеров повысят свою квалификацию по двум направлениям: «Искусственный интеллект» и Game Development. Кроме того, более 27 тысяч школьников обучатся навыкам программирования.

Техническое и профессиональное образование

Сегодня в стране функционирует 772 организации технического и профессионального образования, в которых обучаются 565 тыс. студентов, из них 177 тыс. приняты в этом году.

Дуальным обучением охвачено 94 тыс. студентов. По итогам 2024 года объем государственного образовательного заказа в колледжах страны увеличился на 143 тыс. мест, что на 10 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. Охват студентов бесплатным техническим и профессиональным образованием, по востребованным специальностям, составил 90%. По поручению Главы государства 65% госзаказа направлены на технические специальности, включая машиностроение, транспорт, энергетику, IT, строительство и инженерию. Показатель трудоустройства выпускников колледжей в Казахстане составляет 79%.

В целях поддержки студентов колледжей в два раза увеличены размеры стипендиальных выплат: 2023 г. – 50%, 2024 г. –50% с охватом более 300 тыс. студентов. Более 87% из числа нуждающихся студентов обеспечены местами в общежитиях. В этом году в эксплуатацию сдано 4 общежития на 1,2 тыс. мест.

Впервые в истории страны Национальная сборная добилась значительных результатов на 47-м международном чемпионате WorldSkills в Лионе, Франция, завоевав 6медальонов отличия и номинацию «Лучший в нации».

Подготовка кадров в колледжах осуществляется с учетом региональной экономики. На сегодня начата работа по профилизации и укрупнению 195 колледжей.

В колледжах запущено 160 стартап-проектов, обновлена материально-техническая база 104 колледжей. С учетом требования профстандартов, ГОСО и стандартов WorldSkills разработано около 8 тыс. образовательных программ. В целях распространения эффективных передовых методик и подходов в обучении определены локомотивы-колледжи, на базе современных колледжей созданы 3 IT-центра.

Инклюзивная среда

Сегодня 90% школ страны создали условия для получения инклюзивного образования, а охват детей специальной психолого- педагогической поддержкой до 85%.

В этом году внедрена трёхуровневая модель психолого-педагогического сопровождения, разработаны новые требования к кабинетам поддержки и индивидуальным программам для работы с детьми с особыми потребностями.

В школах введена должность «педагога-ассистента», которая позволила увеличить число специалистов с 1 тыс. до 2,5 тыс. за год. На 10% увеличена квота приема при поступлении на учебу в организации технического и профессионального образования для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов.

Открыто 96 кабинетов поддержки детей с особыми образовательными потребностями. Разработано более 600 специальных учебных программ.

Охрана прав детей

Для оперативного реагирования на случаи нарушения прав детей внедрены внеплановые проверки без предупреждения субъектов контроля. С этого года расширены функции Комитета по охране прав детей в части увеличения перечня объектов, подлежащих контролю, расширены полномочия по привлечению к административной ответственности. Законодательно закреплен статус и полномочия регионального уполномоченного по правам ребенка.

В рамках принятого Закона РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей в июне этого года введены нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении детей. Законодательно закреплена функция контакт-центра «111».

В стране более 330 человек стали наставниками над детьми-сиротами. До 692 единиц увеличена штатная численность специалистов органов опеки и попечительства. 36 организаций для детей-сирот трансформированы в Центры поддержки детей.

Государством оказана поддержка более 510 тыс. детям из социально уязвимых семей из фонда «Всеобуч» на сумму свыше 22,2 млрд тенге для приобретения одежды и школьных принадлежностей. Помощь адресована школьникам из семей, получающим адресную социальную помощь, с доходом ниже прожиточного минимума, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, а также школьникам из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций.

В 20 регионах страны открыты Центры психологической поддержки. За несколько месяцев в центрах оказана помощь около 240 тыс. наших граждан.

Реализуется проект «Медиативные школы Казахстана», направленный на создание безопасной и поддерживающей образовательной среды. В рамках инициативы во всех школах страны начнут функционировать службы школьной медиации. В их состав вошли старшеклассники, педагоги, психологи, социальные педагоги, родители, а также представители неправительственных организаций, попечительских советов и старшего поколения.

Воспитательная работа. Дополнительное образование

Впервые в сентябре прошлого года Министерством разработана и принята программа «Біртұтас тәрбие». В этом году программа обновлена согласно общенациональным ценностям, озвученным Главой государства на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» по шести ценностным группам и 77 пошаговым действиям.

В рамках программы во всех школах страны функционируют Центры педагогической поддержки родителей. Их главный приоритет – усиление работы по взаимодействию семьи и школы в обучении и воспитании детей, развитие культуры позитивного родительства. Благодаря нововведению вовлеченность родителей выросла с 40% до 60%. Согласно результатам опроса среди педагогов, 82% респондентов отметили положительное влияние программы на профессиональное развитие классных руководителей, 84% опрошенных выделили положительное воздействие «Біртұтас тәрбие» на рост активности обучающихся, а также 71% педагогов отметили усиление взаимодействия между школой и семьей.

В рамках проекта «Читающая школа» охват учащихся превысил 30%, а фонд школьных библиотек увеличился на 1,3 млн книг в этом году, составив в общей сложности 4,8 млн экземпляров. Улучшилась материально-техническая база библиотек организаций образования за счет создания 1717 coworking-центров.

Президентом страны поставлена задача по возобновлению деятельности детских кружков. В этом году охват детей дополнительным образованием увеличен до 86,3% – это 3,3 млн детей, а сеть организаций дополнительного образования с 1625 до 1713. В целом, дополнительное образование реализуется по трем направлениям: внешкольные организации, школьные кружки и спортивные секции. Всего в стране функционирует 1625 внешкольных организаций и предлагается 380 видов кружков по разным направлениям.

Наряду с этим ведется строительство организаций дополнительного образования. Только в этом году открыто 8 центров допобразования, 3 детских оздоровительных центра, 779 комьюнити-центров в сельских школах, а также модернизировано 190 организаций дополнительного образования.

Впервые в этом году разработаны единые требования к каждому виду лагерей, привлечены к работе волонтеры и педагоги дополнительного образования, создан республиканский мониторинг приемки лагерей и проведения инструктажа. Создан реестр детских оздоровительных центров. Для удобства детей и их родителей разработан информационный пакет «Балаларға базарлық» и «Безопасное лето». Для формирования у детей культуры летнего отдыха и обеспечения их безопасности Министерством просвещения разработаны Guidebook «Твоё увлекательное лето». Проведена специальная подготовка 120 тыс. педагогов-организаторов. В регионах реализованы уникальные проекты по организации летнего отдыха: «Ұлы Дала кереметі», «Jas galym», «Гастро туризм», «Бір күн қалада», «Гостевая семья».

По итогам лета 2024 года отдыхом и оздоровлением в 11 287 детских оздоровительных центрах охвачено 3,1 млн школьников или 93,4%, в том числе 600 тыс. детей из социально уязвимых семей и более 5 тыс. из пострадавших от паводков регионов.

Инфраструктура, безопасность, цифровизация

В стране завершено строительство 254 школ на 375 тыс. ученических мест. Из них за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования 23 объектов. За счет средств республиканского и местного бюджетов, а также привлечения инвестиций –126 школ.

На сегодня в рамках Национального проекта «Комфортная школа» завершено строительство 105 школ.

Беспрецедентные меры по строительству школ значительно сократили существующие проблемы с трехсменкой. На сегодня около 3 тыс. школ в стране работают в одну смену. Наряду с этим капитально отремонтировано 254 средних учебных заведений, приобретены 1621 современных предметных кабинетов (робототехники, химии, биологии, физики, STEM) для 967 школ. Проведена модернизация 1 тыс. сельских школ. Повышена техническая оснащенность системами безопасности более 10 тыс. организаций образования.

С сентября текущего года для 1,7 млн учащихся школ организовано бесплатное питание и 97 тыс. воспитанников детских садов из социально уязвимых семей.

По поручению Главы государства проведена комплексная работа по ускорению процесса цифровизации образования. По итогам 2024 года скорость интернета увеличена с 19% до 90% школ. Показатель качественного интернета в казахстанских школах увеличен в 3 раза. При этом 100% школьных учебников переведены в цифровой формат и доступны на 11 платформах.

В 215 школах Астаны, Мангистауской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областей реализуется пилотный проект «Социальный кошелек» для бесплатного питания детей соответствующих категорий.