Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.

Экспертное жюри отобрало семь лучших работ. Победители из Испании, Азербайджана, Эфиопии, Вьетнама, Узбекистана, Канады и Великобритании выиграли главный приз – тур по Казахстану с посещением городов Астана, Алматы, а также Восточно-Казахстанской области.

– Мы надеемся, что эта поездка принесет еще больше впечатлений и побудит вас продолжать писать о нашей стране, – обратился к журналистам заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко.

Депутат Сената Парламента РК Бибигуль Жексенбай, поздравляя иностранных журналистов, отметила, что диапазон выбираемых ими тем расширяется. Если раньше акцент в основном делался на политике и экономике, то теперь зарубежную прессу также интересуют вопросы туристического потенциала Казахстана и истории страны.

– Благодарим вас за вклад в формирование имиджа нашей страны на мировой арене! С каждым годом интерес зарубежных журналистов к Казахстану растет. Все больше заявок приходит на конкурс. Иностранные СМИ уделяют особое внимание политическим, экономическим и социальным реформам в рамках Нового Казахстана, системным изменениям, происходящим в стране, международным отношениям, истории, культуре, туризму, здравоохранению, спорту, ядерному разоружению, возобновляемым источникам энергии. Материалы кандидатов публиковались в газетах, журналах, интернет-изданиях, размещались на популярных интернет-платформах, в блогах, а также в виде подкастов, – сообщила Бибигуль Жексенбай.

После церемонии награждения иностранные журналисты произнес­ли слова благодарности и выразили дальнейшую заинтересованность в тесном сотрудничестве с нашей страной.

Так как встреча в МИД РК проходила в Международный день действий против ядерных испытаний, этой теме уделили особое внимание. Зарубежные гости смогли ознакомиться с выставкой работ известного казахстанского художника, активиста Международного антиядерного движения «Невада – Семипалатинск» Карипбека Куюкова и познакомиться с самим автором, рисующим без рук.

– За четыре десятилетия на Семипалатинском полигоне было взорвано 456 ядерных бомб. В результате более полутора миллионов человек подверглись радиоактивному облучению, – отметил в своем выс­туплении Роман Василенко. – Наша страна активно выступает за полное глобальное ядерное разоружение и отмену ядерных испытаний. Мы хотим добиться, чтобы к 2045 году мир стал безъядерным. Каждое движение кисти Карипбека Куюкова демонстрирует не только изобразительное искусство, но и фундаментальный призыв, он призывает нас к международному сотрудничеству в борьбе за безопасный мир.

– Картины – мой крик души. И именно сейчас они очень актуальны, ведь есть прямые угрозы ядерного конфликта, – сказал в свою очередь сам художник. – Казахстан одним из первых отказался от ядерного оружия. И закрытие Семипалатинского полигона должно стать достойным примером для других стран.