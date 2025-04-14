Итоги отопительного сезона подвели в правительстве РК

Энергетика,ЖКХ
123

Началась подготовка к следующему отопительному сезону

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению Главы государства в стране  реализуются меры по развитию энергетического сектора. В рамках реализации этой задачи завершен осенне-зимний период 2024–2025 г.г., а также начата подготовка к масштабному обновлению инфраструктуры и развитию «зеленой» энергетики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Для прохождения осенне-зимнего сезона в теплоснабжении осуществлен капитальный ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин, что позволило начать процесс снижения накопленного высокого износа ТЭЦ и тепловых сетей. Принятые меры позволили снизить количество технологических нарушений на электростанциях на 27% (с 1 070 до 782 случаев), а случаи несоблюдения температурного графика - на 67% (с 215 до 65).

В ходе проведенной работы по 12 ТЭЦ изменились показатели: 9 перешли из «красной» зоны в «желтую», а 3 - из «желтой» в «зеленую». В результате в «красной» зоне осталось 10 ТЭЦ (было 19), в «желтой» - 17 (было 11), в «зеленой» - 10 (было 7). Среди них - Экибастузская, Усть-Каменогорская, Жезказаганская, Балхашская, Атырауская, Риддерская, Кентауская и другие станции. Особое внимание уделялось работе ТОО «МАЭК», теплосетям Актау, а также ТЭЦ в Степногорске, Темиртау.

В 2024 году введено 771 МВт новых мощностей, включая восстановленный блок Экибастузской ГРЭС-1 (500 МВт), новую турбину на Атырауской ТЭЦ (65 МВт) и модернизированный котел в Жезказгане (+43 МВт). Также запущены проекты ВИЭ на 163,35 МВт.

Министерством энергетики скорректированы предельные тарифы на электрическую энергию, увеличен предельный тариф на рынке электрической мощности, увеличен годовой лимит возвратных инвестиций. Принятые меры в 2024 году позволили увеличить финансирование ремонтных работ на 44% по сравнению с уровнем прошлого года, до 327 млрд. тенге.

Вместе с тем, начата подготовка к следующему отопительному сезону. В рамках этой работы запланирован ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин на электростанциях, часть работ уже ведется. На 66 котельных в зоне централизованного теплоснабжения запланирован ремонт и реконструкция 53 котлов.

После окончания холодов стартует обновление 17 тыс. км электросетей и 323 км теплотрасс.

В рамках Национального проекта модернизации энергетики будет обновлено 77,5 тыс. км электросетей и 1,6 тыс. км теплосетей с общим бюджетом 4 трлн тенге. До 2029 года это позволит снизить износ сетей до 45% и 42% соответственно. В сфере генерации планируется ввод 7,3 ГВт новых мощностей, включая модернизацию существующих станций и строительство новых. До 2029 года планируется завершить 29 проектов, что позволит снизить средний износ электростанций до 40%.

Также приоритетным остается развитие ВИЭ. В 2024 году 153 объекта выработали 7,58 млрд кВт·ч или 6,43% от общего производства. Введено 8 новых станций (163,35 МВт), до конца 2025 года заработают еще 9 объектов ВИЭ (455,5 МВт).  К примеру, в феврале введен 1 проект ВЭС мощностью 50 МВт в Карагандинской области ТОО «Гиперборея».

#Правительство #итоги #отопление #сезон

Популярное

Все
Милад Карими выиграл этап Кубка мира по спортивной гимнастике
Даниэль Нобоа победил на президентских выборах в Эквадоре
В Осаке открылась Всемирная выставка EXPO - 2025
Итоги отопительного сезона подвели в правительстве РК
Рекордные заморозки зафиксировали в Турции
Выездной концерт к 100-летию юбилея Нургисы Тлендиева прошел в Алматы
ISF U-15: рекордное число медалей завоевали казахстанские школьники
Правила продажи билетов на поезда обновили в Казахстане
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В каких районах Астаны появятся новые школы
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Путь на Балхаш станет более комфортным
Джей Ло едет в Астану
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Открыто месторождение редкоземельных металлов
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Праздник, объединивший народы и страны
Потребителей приучат к бережливости
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Казахский язык – язык науки, техники, инноваций
Биткоин рухнул до $78,8 тыс.
Год рабочих профессий: студентам показали работу завода в Конаеве
Перешагнул вековой рубеж
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Ставка на «зеленые» энергетические технологии

Читайте также

Астана и Москва обсудили транзит энергоресурсов и стратегич…
5 млрд тенге выделено для проведения горячего водоснабжения…
Потребителей приучат к бережливости
Проблемы в области газового и лифтового хозяйства поднял се…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]