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По поручению Главы государства в стране реализуются меры по развитию энергетического сектора. В рамках реализации этой задачи завершен осенне-зимний период 2024–2025 г.г., а также начата подготовка к масштабному обновлению инфраструктуры и развитию «зеленой» энергетики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Для прохождения осенне-зимнего сезона в теплоснабжении осуществлен капитальный ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин, что позволило начать процесс снижения накопленного высокого износа ТЭЦ и тепловых сетей. Принятые меры позволили снизить количество технологических нарушений на электростанциях на 27% (с 1 070 до 782 случаев), а случаи несоблюдения температурного графика - на 67% (с 215 до 65).

В ходе проведенной работы по 12 ТЭЦ изменились показатели: 9 перешли из «красной» зоны в «желтую», а 3 - из «желтой» в «зеленую». В результате в «красной» зоне осталось 10 ТЭЦ (было 19), в «желтой» - 17 (было 11), в «зеленой» - 10 (было 7). Среди них - Экибастузская, Усть-Каменогорская, Жезказаганская, Балхашская, Атырауская, Риддерская, Кентауская и другие станции. Особое внимание уделялось работе ТОО «МАЭК», теплосетям Актау, а также ТЭЦ в Степногорске, Темиртау.

В 2024 году введено 771 МВт новых мощностей, включая восстановленный блок Экибастузской ГРЭС-1 (500 МВт), новую турбину на Атырауской ТЭЦ (65 МВт) и модернизированный котел в Жезказгане (+43 МВт). Также запущены проекты ВИЭ на 163,35 МВт.

Министерством энергетики скорректированы предельные тарифы на электрическую энергию, увеличен предельный тариф на рынке электрической мощности, увеличен годовой лимит возвратных инвестиций. Принятые меры в 2024 году позволили увеличить финансирование ремонтных работ на 44% по сравнению с уровнем прошлого года, до 327 млрд. тенге.

Вместе с тем, начата подготовка к следующему отопительному сезону. В рамках этой работы запланирован ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин на электростанциях, часть работ уже ведется. На 66 котельных в зоне централизованного теплоснабжения запланирован ремонт и реконструкция 53 котлов.

После окончания холодов стартует обновление 17 тыс. км электросетей и 323 км теплотрасс.

В рамках Национального проекта модернизации энергетики будет обновлено 77,5 тыс. км электросетей и 1,6 тыс. км теплосетей с общим бюджетом 4 трлн тенге. До 2029 года это позволит снизить износ сетей до 45% и 42% соответственно. В сфере генерации планируется ввод 7,3 ГВт новых мощностей, включая модернизацию существующих станций и строительство новых. До 2029 года планируется завершить 29 проектов, что позволит снизить средний износ электростанций до 40%.

Также приоритетным остается развитие ВИЭ. В 2024 году 153 объекта выработали 7,58 млрд кВт·ч или 6,43% от общего производства. Введено 8 новых станций (163,35 МВт), до конца 2025 года заработают еще 9 объектов ВИЭ (455,5 МВт). К примеру, в феврале введен 1 проект ВЭС мощностью 50 МВт в Карагандинской области ТОО «Гиперборея».