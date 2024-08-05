Итоги полугодия: модернизация налогового администрирования и «Нацфонд – детям»

Фото: пресс-служба правительства РК

Налогообложение

В первом полугодии 2024 года в государственный бюджет поступило 8,9 трлн тенге.

Вместе с тем, проводилась работа по созданию современного института восстановления платежеспособности и банкротства физических лиц. С момента введения нового Закона более 13 тысяч граждан с задолженностью на сумму 43 млрд тенге были признаны банкротами.

С 1 января 2024 года начался третий этап всеобщего декларирования физических лиц. Бизнес-структуры подают «входные» декларации. В настоящее время принято более 1 млн отчетов.

Часть функций валютного контроля в области экспортно-импортных операций переданы Комитету государственных доходов. По итогам первого полугодия передано 335 материалов на сумму $3,3 млрд в правоохранительные органы по вопросам неисполненных обязательств.

25 марта 2024 года Глава Государства подписал поправки в Закон о трансфертном ценообразовании, направленные на усиление контроля за участниками внешнеэкономической деятельности. Это позволит предотвратить потери доходов государства и установить справедливые рыночные цены на экспортируемые товары.

Кроме того, растет транзитный потенциал. На 36% увеличена пропускная способность пунктов пропуска с третьими странами. В первом полугодии 2024 года обработано свыше 600 тыс. автотранспортных средств, что на 160 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Министерство продолжает работу по цифровизации и оптимизации таможенных бизнес-процессов. В апреле 2024 года была запущена система электронного декларирования экспресс-грузов. До конца года планируется поэтапное внедрение новой таможенной системы ИС «Кеден». Ведется работа над новым Налоговым Кодексом, целью которого является создание благоприятных условий для бизнеса и ориентация на сервисное обслуживание и цифровизацию.

Государственные закупки

В первом полугодии 2024 года важным шагом к улучшению государственного управления стало принятие нового Закона «О государственных закупках», который вступил в силу 1 июля 2024 года.

Этот закон ориентирован на повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг, упрощение процедур и дальнейшую автоматизацию процессов. Введены новые меры для общественного мониторинга закупок, пересмотра порядка обжалования их итогов и усиления ответственности поставщиков.

Закон предусматривает сокращение сроков и упрощение процедур закупок, жалобы будут рассматриваться самим организатором, что позволит ускорить процесс. В случае судебного обжалования итогов закупок процедуры не будут приостанавливаться.

Особое внимание уделяется внедрению института строительства «под ключ», при котором проекты будут реализовываться одним подрядчиком, начиная с проектирования и заканчивая вводом в эксплуатацию. Кроме того, внедряется гарантированный закуп товаров с использованием оффтейк-контрактов, а объем передаваемых работ на субподряд сокращен с 50% до 30%.

Важным нововведением стало создание Единой платформы закупок, которая объединит закупки нацкомпаний и Фонда «Самрук-Казына». Эта платформа обеспечит единый доступ к информации и процедурам по закупкам, что значительно упростит и ускорит процессы.

В марте 2024 года приняты меры по поддержке отечественных производителей, включая обязательную выплату аванса в размере 30%, освобождение от всех видов обеспечения и снижение неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств с 10% до 3% от суммы договора.

Государственный аудит

В первом полугодии проведено 847 аудиторских мероприятий на сумму 2 трлн тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму порядка 218 млрд тенге. Нарушения устранены на 174 млрд тенге. Министерство продолжает работу над повышением эффективности управления бюджетными средствами, активами государства и квазигосударственного сектора, включая расширение цифровых инструментов аудита.

Приняты законодательные меры по усовершенствованию деятельности ревизионных комиссий, включая утверждение порядка отбора и критериев оценки кандидатов на должности председателей и членов ревизионных комиссий.

Проект «Национальный фонд – детям»

В феврале 2024 года казахстанские дети получили первые выплаты из Национального фонда. Инициированный Президентом проект «Национальный фонд – детям» предусматривает отчисление 50% ежегодного инвестиционного дохода нацфонда на накопительные счета детей до 18 лет. Основные направления их использования – улучшение жилищных условий и оплата образования.

В прошлом году был принят соответствующий Закон, учитывая многолетний опыт по реализации социальных проектов, оператором определен Единый накопительный пенсионный фонд.

В текущем году детям, достигшим 18 лет, уже начислено по $100,05. Общее число детей в возрасте до 18 лет на 31 декабря 2023 года составило 6,9 млн человек. Отслеживать отчисления можно на платформе egov.kz и сайте enpf.kz.

Согласно данным ЕНПФ, к 1 июля на улучшение жилищных условий и оплату образования было подано 16,6 тыс. заявок, из которых уже исполнены порядка 13 тыс. на общую сумму $1,3 млн. Следующее начисление средств детям намечено на февраль 2025 года.

Возврат незаконно приобретенных активов

В рамках поручения Главы Государства начата работа по возврату государству незаконно приобретенных активов и вовлечению их в экономический оборот. Непосредственно работой по возврату активов занимается специально созданный комитет при Генеральной прокуратуре. Министерством финансов же ведется работа по управлению данными активами и направлению средств на реализацию социальных и экономических проектов.

Принята вся необходимая законодательная база и открыт Специальный государственный фонд, счет, на котором аккумулируются средства от реализации возвращенных активов, а также денежные средства, поступающие напрямую в рамках реализации закона.

Все возвращенные средства далее будут направлены на реализацию экономических и социальных проектов, будут работать на экономику Казахстана.

Цифровизация и государственные услуги

Министерство финансов Казахстана разработало новую архитектуру для цифровой экосистемы государственных финансов. Она включает в себя создание цифрового профиля государственных органов и предпринимателей. В рамках информационной системы бюджетного планирования каждому проекту будет присваиваться сквозной ID-номер, что позволит отслеживать его реализацию с начала до завершения. Это улучшит контроль за эффективным использованием бюджетных средств.

Также будет реализован инструмент «Маркет анализа при планировании и закупках», который поможет избежать завышенного планирования и упростит процесс, исключив необходимость прикладывания коммерческих предложений. Проект «Единое хранилище данных бухгалтерских операций» обеспечит единый учет всех финансовых операций. В 2023 году к системе подключены центральные государственные органы, а в этом году будут подключены и местные.

Министерство также упростило выдачу разрешений на проезд по территории Узбекистана для перевозчиков. С 15 апреля 2024 года благодаря интеграции информационных систем Казахстана и Узбекистана процесс полностью автоматизирован и переведен в цифровой формат. С момента запуска пилотного проекта 28 марта выдано 11,2 тыс. разрешений ИБР.

С июня упрощена процедура уплаты за государственные услуги на портале egov.kz и е-Лицензирование. Теперь пользователям не нужно заполнять множество реквизитов, что снижает риск ошибок и упрощает процесс оплаты. Автоматическое проставление реквизитов теперь действует для 198 платных государственных услуг.

В первом полугодии 2024 года заработал новый Сервис для смены налогового режима, который предупреждает о превышении порога по НДС и необходимости смены режима через мобильное приложение банка. Это поможет избежать штрафов и неудобства налогоплательщиков.

Министерство финансов оказывает 48 государственных услуг, из которых 44 предоставляются в электронном виде. За первые шесть месяцев 2024 года было оказано 11,5 млн госуслуг. Ведется работа по обеспечению их доступности через смартфоны. В мобильном приложении eGov mobile уже доступны 22 госуслуги по налоговому и таможенному направлениям, а также аудиторской деятельности.