Итоги полугодия: рост инвестиций в туризм и развитие спорта в Казахстане

Редакция PrimeMinister.kz подготовила обзор о том, каким было первое полугодие 2024 года для Министерства туризма и спорта, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Так, по итогам 6 месяцев текущего года наблюдается положительная динамика инвестиций в основной капитал в сфере туризма. За этот период объем ИОК составил 390,5 млрд тенге, что в 2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. На стадии реализации находится 61 инфраструктурный проект на общую сумму 399,8 млрд тенге.

Развитие туризма

В текущем году в рамках государственной поддержки одобрены следующие проекты:

Субсидирование затрат в сфере въездного туризма на основе заявок туроператоров.

KidsGoFree (субсидирование стоимости билета, включенного в туристский продукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории Казахстана) – на 1 июля одобрено 223 заявки на 518 детей на сумму 28,2 млн тенге.

Возмещение части затрат при строительстве, реконструкции объектов турдеятельности.

Возмещение части затрат по строительству объектов придорожного сервиса.

Для стимулирования предпринимательской активности в текущем году увеличен срок льготного кредитования для гостиничной сферы с 7 до 10 лет. По данному механизму планируется строительство гостиниц с международной франшизой в шести регионах. В городах Актобе и Павлодаре уже начата их реализация.

В 2024 году Казахстан был назван «Ведущим направлением для индийских путешественников» по версии India Today. Алматы вошел в ТОП-52 лучших туристических направлений по версии The New York Times, а горный курорт «Шымбулак» был включен в ТОП-5 горнолыжных локаций по версии Conde Nast Traveler Italia. Казахстан также получил награду за устойчивое развитие на церемонии Green Destinations Top 100 Story Awards.

2024 год был объявлен Годом казахстанского туризма в Китае. В рамках этого события были организованы мероприятия, включая официальные церемонии, форумы по развитию туризма и выставки.

В июне текущего года в г. Туркестане состоялся первый выпуск специалистов первого и единственного специализированного вуза – Международного университета туризма и гостеприимства. 125 из 460 выпускников успешно работают на предприятиях отрасли по всему Казахстану. Практика раннего трудоустройства до получения диплома об образовании стала возможной после перехода на дуальный формат обучения студентов, при котором 50% процесса обучения проходит на предприятии.

Регулирование игорного бизнеса и лотереи

Более 100 поправок в 6 Кодексов и 15 Законов были внесены в рамках регулирования вопросов игорного бизнеса и лотереи. Подготовлен Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании на 2024 – 2026 годы.

Проведены плановые и внеплановые проверки субъектов игорного бизнеса в г. Конаеве. По итогам - 1 букмекерская контора лишена лицензии, на 4 букмекерские конторы, 2 зала игровых автоматов и оператора лотереи наложены штрафы.

Впервые в Казахстане начата работа по борьбе с незаконными лотереями в социальных сетях. Согласно законодательству, исключительное право на проведение лотерей принадлежит оператору лотереи и его агентам.

18 марта 2024 года в пилотном режиме запущена онлайн-услуга по самостоятельному ограничению граждан и резидентов Казахстана от участия в азартных играх и пари. Подать письменное ограничение можно через мобильное приложение «eGov mobile» и в бумажной форме.

На сегодня через мобильное приложение «eGov mobile» услугой воспользовались 143 тыс. граждан Казахстана.

Физическая культура и спорт

Министерством разработан проект Закона «О внесении изменений и дополнений в закон о физической культуре и спорте», который находится на рассмотрении Мажилиса. Законопроект предусматривает приоритетное финансирование различных видов спорта, аккредитацию федераций по видам спорта и минимальный возраст для занятий. Важно отметить фокус на олимпийские и приоритетные виды спорта, что позволило перераспределить бюджетные средства для более качественной подготовки спортсменов.

Важным событием 2024 года являются Летние Олимпийские игры в Париже, на которых у Казахстана 93 лицензии по 25 видам спорта.

За первое полугодие 2024 года по зимним олимпийским видам спорта проведено 84 учебно-тренировочных сбора, 23 - на территории страны.

Ведется планомерная подготовка к предстоящим XVII Паралимпийским играм 28 августа – 8 сентября 2024 г. в Париже. Казахстан будут представлять 43 спортсмена, которые выступят в 9 видах спорта (пара легкая атлетика, пара пауэрлифтинг, пара таеквондо, пара настольный теннис, пара плавание, пара дзюдо, пара каноэ, пара пулевая стрельба, волейбол сидя).

Важным событием этого года являются V Всемирные игры кочевников, которые пройдут в период с 8 по 13 сентября 2024 года в г. Астане. В Играх примут участие делегации из порядка 100 стран общей численностью порядка 2 тыс. человек.

Для проведения Игр будет использована уже существующая инфраструктура без строительства новых сооружений, задействованы 7 столичных объектов.

На сегодняшний день в стране функционируют 14 спортивных клубов, 13 спортивных школ по Национальным видам спорта. Ежегодно по национальным видам спорта проводится более 1 тыс. соревнований различного уровня.

По итогам первого полугодия 2024 года охват населения занятиями физической культурой и спортом превышает 8 млн человек. Ежегодно в республике проводится более 25 тыс. спортивно-массовых мероприятий различного уровня, охватывающих 1,2 млн человек.

В 2024 году в рамках государственного спортивного заказа выделено 43,9 млрд тенге для охвата более 250 тыс. детей от 4 до 17 лет в 7 тыс. спортивных секциях.