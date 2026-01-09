Таким был старт

Авантюрист и господин горных дорог – так сам себя называет Денис Желнин. Свое велопутешествие из Казахстана до гималайских гор парень изначально рассчитывал закончить за 150 дней, но довольно быстро после старта понял – это нереально. А потому доверился судьбе и решил получать удовольствие от того, что все идет не по плану. Так в этой истории появились новые краски – не только дорога и велосипед, но еще и мотоцикл, Новый год в Дубае, встреча с Индийским океаном, изнуряющие поездки в автобусах на табуретке, непальские джунгли в сезон дождей и лучший вид на Эверест со знаменитой черной скалы Кала-Паттар.

Все началось лет десять назад – многие павлодарские друзья Дениса катались на своих велосипедах, а парень двухколесный транспорт арендовал. При этом чувство полета настолько увлекло Дениса, что он купил хороший велосипед, на котором отправлялся буквально по всем делам – от покупок до работы, потом начал выезжать на нем за город, постоянно увеличивая расстояния.

– Дистанции росли, желающих поехать со мной становилось все меньше, а в голове зародились мысли о заоблачной мечте отправиться куда-то дальше, чем 50 километров от Павлодара. Первый мой «дальняк» был до Алматы, потом я ездил по Кыргызстану, Горному Алтаю, добирался до границы с Монголией, был в Памирских горах – все на велике. Но случился переезд в Алматы, и я несколько лет никуда не выбирался, взрослые дела поглотили, и я стал чувствовать, что начинаю ненавидеть все вокруг. А потом просто задумался об Эвересте – самой высокой точке нашей планеты. И ведь, по сути, мы с ним на одном континенте – между нами никаких океанов, и если в воображении посмотреть прямо из Алматы, то это всего лишь пять тысяч километров, – говорит Денис.

И вот он уже продумывает маршрут, и ему жутко становится от задуманного. А сейчас вспоминает, что, даже приняв решение, некоторое время летом 2024-го все же откладывал свой старт – нужно было то снаряжение докупить, то по работе дела завершить, то с визами разобраться. Например, вызывала вопросы виза в Индию – для обычных туристов из Казахстана с ней нет проблем: сначала онлайн оформляешь флай-визу для перелета, а уже в аэропорту покупаешь полноценную мультивизу. Но Денис-то намеревался пересечь границу между Пакистаном и Индией по земле на велосипеде, а потому еще в Казахстане пытался решить все эти вопросы. Как это сделать – не знали даже сотрудники посольств двух стран в Казахстане. Советовали разбираться на месте, мол, такую визу проще получить непосредственно в Исламабаде – столице Пакистана.

– А потом просто чувствую, что это какой-то внутренний саботаж, потому что мне страшно отправляться в это путешествие. И решил – еду и со всеми делами разберусь по ходу. И действительно разобрался. В Кыргызстан виза не нужна. Потом был Таджикистан,­ причем особенная его часть – Горно-Бадахшанская автономная область. В нее нужен отдельный пропуск, его я сделал еще в Алматы и в Оше. В Таджикистане я все еще надеялся уложиться до цели в 150 дней, хотя уже там поменял первоначально запланированный маршрут и сразу поехал в Китай. По ходу дела появлялась нужная информация, встречались нужные люди. В Пакистан из Китая я заезжал на автобусе – другого варианта там просто нет. Ташурган – территория Китая, где самостоятельно передвигаться нельзя, все очень строго, приграничный городок буквально весь в колючей проволоке, и ты едешь два часа в опечатанном автобусе – выходить из него запрещено, – продолжает путешественник.

Встреча с экзотикой

Первым знаковым впечатлением в Пакистане Денис называет проезд по Каракорумскому шоссе – это 1 300-километровая высокогорная автомобильная дорога, идущая через Хунджерабский перевал на высоте 4 693 м. Это самое высокогорное международное шоссе в мире. Здесь, к слову, пришло понимание, что в 150 дней ему точно не уложиться, и потому Денис решил просто расслабленно идти к цели. А все потому, что он узнал: для турис­та в Пакистане получить визу в Индию практически нереально – люди сдают паспорта, ждут до двух месяцев и в 90% случаев получают отказ. Перелет в Индию был неизбежен, но, чтобы не прерывать велочасть своего пути, Денис решил оставить велосипед в Пакистане и вернуться за ним уже после оформ­ления индийской визы. Казахстанский путешественник купил подержанный мопед, за три дня научился ездить, просматривая уроки на YouTube, проехал на нем около 800 км по Пакистану, а потом полетел в Дели за визой.

– Улетел в Индию через Дубай. Так устал от пакистанского вайба, что не хотел встречать там Новый год. В самом Исламабаде интерес­но: горы впечатляют, но на равнине все иначе – тяжелый воздух, морально устаешь, небо всегда серо-желтое. Новый год встретил в Дубае, а потом оказался в Дели, где и сделал визу. Впечатление, конечно, этот город производит неизгладимое, вот уж точно город контрастов. Но потом я вернулся в Исламабад за своим велосипедом, – вспоминает Денис.

Казахстанцам трудно представить, но между Индией и Пакиста­ном есть только один пограничный пеший пункт пропус­ка – Аттари-Вагах. Напряженные отношения двух стран сказываются на стабильности его работы, но тем не менее он уже больше полувека является мировой достопримечательностью, ведь здесь проходит ежедневная церемония спуска флагов – ее проводят бойцы войск пограничной безопас­ности Индии и пакистанские рейнджеры. Участники, одетые в красочные мундиры, выполняют быстрые и отрывистые перемещения, похожие на танцевальные движения. Церемония является символом соперничества между двумя нациями и в то же время сотрудничества и дружбы.

– Это неповторимые эмоции. Солдаты синхронно поднимают ноги, спускают флаги, а зрители их поддерживают – там очень много туристов, по ощущениям это двусторонний стадион, где все кричат. Индийцы вообще шумные ребята, они орут по любому поводу, – рассказывает Денис.

Не по плану

Такой нетривиальный пеший переход в Индию как будто задал тон и дальнейшему путешествию. В 20 км от границы располагается столица сикхов Амритсар. Эту этноконфессиальную группу во всем мире узнают по тюрбанам, которые носят мужчины. Здесь возвышается знаменитый Золотой храм – духовный центр, где любой человек может получить кров и еду, в их числе был и Денис Желнин. А после – неожиданный крюк до Гоа, куда пригласили приехать земляки. Разве мог парень, родившийся среди казахстанских степей, отказаться от поездки на океан?!

– Нужно было быстро доехать на автобусе до Дели, а оттуда на поезде до Гоа. И это был настоя­щий треш: в автобусе десять часов оглушающей, пронзительной музыки, табуретки вместо сидений – настоящий психоделический опыт. Из Дели еще 35 часов пути – в вагоне жутко душно, но спальное место более-менее чистое. Океан стоил всех этих испытаний, – делится воспоминаниями Денис.

Но и на Гоа все пошло не по плану. Случайный бытовой порез, местный травмпункт как из фильма ужасов, вакцинация, швы. Вскоре предстояло вернуться в Дели за своим велосипедом, на котором пора направляться в Непал. Денис отмечает, что непальцы намного спокойнее и мягче по характеру, чем горячие индусы.

– Доехал до города Покхара, там провел два месяца, сделал кольцо вокруг Аннапурны. Потом из столицы Непала Катманду дорога пошла вверх – в сторону Эвереста. Самые тяжелые моменты были до перевалочного пункта в городе Лукла: сезон дождей, постоянные оползни, мобильного интернета нет. Все мокрое, холодно. Непальские джунгли, грязные улицы, серпантины. Люди перелетают этот отрезок пути к Эвересту за двадцать минут на самолете, а я три недели шел по земле. В день проходил от пяти до 20 километров. Снаряжение весило 50 килограммов. После Луклы открылся вид на высокогорье, сам город стоит на высоте почти три тысячи метров, – говорит Денис.

Невероятно сложным был подъем на Кала-Паттар – это скалистый выступ на хребте горы Пумори, который является популярной смотровой площадкой для турис­тов, совершающих восхождение к базовому лагерю Эвереста. Отсюда, с высоты в 5 600 м, открывается, пожалуй, лучший панорамный вид на саму Крышу мира. Для павлодарца это было физически самым трудным, ведь он не расставался со своим велосипедом, плюс гипоксия и накопившаяся усталость. Но невероятные виды компенсировали боль. 18 декабря 2025 года Денис Желнин достиг своей цели – считается, что восхождение завершено, когда путешественник касается камня с надписью Everest Base Camp, расположенного на высоте 5 364 м над уровнем моря.

Конечно, предстояла дорога обратно. Она тоже была полна нер­возности, ведь Денис задержался в Непале на целых 150 дней, что грозило иностранцу депортацией, запретом на въезд до 10 лет и даже тюрьмой. Но Высшие силы были на его стороне – все закончилось штрафом.

И уже 1 января 2026 года на своей странице в Instagram под видео с улиц родного Павлодара, Денис написал: «Глава моей жизни «Алматы – Эверест на вело» официально закончена».

Эту невероятную поездку можно уместить в несколько слов: «Казахстан – Кыргызстан – Таджикистан – Китай – Пакистан – Индия – Непал, расстояние 7 000 км, около 15 перевалов выше 4 000 м и почти 15 месяцев в дороге». Но эмоции и пережитый опыт уместятся разве что в книге. А потому у Дениса уже есть планы на будущее лето. Пока он держит их в секрете, но ясно одно – они связаны с Казахстаном.