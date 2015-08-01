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Из футболистов в металлурги
Елена ГОРБУНОВА, редактор многотиражной газеты АО "Алюминий Казахстана", Павлодар
Крутой поворот произошел в судьбе профессионального футболиста Валерия Казакова, который в 1977 году стал основателем рабочей династии в гидрометаллургическом цехе Павлодарского алюминиевого завода – ныне филиала АО "Алюминий Казахстана". В настоящее время общий трудовой стаж пяти металлургов Казаковых перешагнул отметку в 110 лет.

Валерия Казакова буквально со школьной скамьи забрали в павлодарскую футбольную команду "Иртыш", так как подвижный подросток, легко выделывающий на зеленом поле финты, привлек внимание тренеров. После службы в армии полузащитник Казаков играл в "Металлурге", "Целиннике", а когда вернулся в Павлодар, стал выступать за "Алюминщик" – сильнейший в области среди команд производственных коллективов. Но настала пора, когда спорт­сменов, приписанных к цехам, стали сокращать, да и семейный бюджет требовал более весомой зарплаты, так как Валерий с супругой Анной растили двух сынишек-двойняшек.

Свой выбор после сокращения Валерий остановил на втором участке гидрометаллургического цеха, в дружный коллектив которого он перешел уже в качестве настоящего чистильщика аппаратуры с хорошим заработком за тяжелый физический труд. Там и отработал добросовестно почти 30 лет, заслужив уважение товарищей и трудовые почести: многочисленные грамоты, ценные подарки, благодарственное письмо президента компании. Фотография Валерия Иннокентьевича дважды была помещена на Доску почета предприятия.

…Символично, но день рож­дения Казаковых-младших – 24 июля 1972 года, совсем рядышком с Днем металлурга. Вырастая в любви и заботе, с интересом слушая рассказы отца о событиях, происходящих на гиганте цветной металлургии Казахстана, они прониклись особым уважением к профессии металлурга, испытывая гордость за своего отца. Неудивительно, что решили пойти по его стопам. Основательно «подковались» по металлургической части в профессиональном училище № 7 (ныне ПКЦМ). Новоиспеченные аппаратчики-гидрометаллурги третьего разряда вдвоем пришли в гидрометаллургический цех на четвертый участок – выпарки. Не разлучили двойняшек и в армии.

Когда родители приводят наследников своего профессионального опыта и знаний на родной завод, где ценят человеческий труд, где достижения предприятия воспринимаются как личные, жизнь наполняется особенным смыслом, ответственностью за свое теперь уже дело, за каждый поступок. Эти семьи основательно идут по жизни, имея свои принципы, стараясь не изменять им.

…Братья так и работают на четвертом участке. Сергей, освоив все оборудование, стал бригадиром смены участка, а затем ему доверили должность мастера, при этом он успешно заменяет старшего мастера и начальника участка. Обучение молодых, контроль за соблюдением техники безопасности, а главное, соблюдение всех заданных показателей – за все это он несет ответственность. Евгений быстро повысил умение аппаратчика-гидрометаллурга до 5-го разряда. Он из тех трудоголиков, которые дома скучают по работе.

– Производственный ритм меня просто захватывает, – делится впечатлениями Евгений. – Это мой второй дом, моя вторая семья, где я постоянно в движении и чувствую свою востребованность в дружном коллективе. Досконально изу­чил все узлы на участке, с удовольствием помогаю прак­тикантам, новичкам. Меня ведь тоже здесь 23 года назад учили. Я помню, как советовали старики: не торопясь, но поспешай.

…Здесь, на участке, братья Казаковы нашли свои половинки. Супруга Сергея, Ирина, сначала поступила в Павлодарский химико-механический техникум, но, побывав с экскурсией на химическом заводе, не стала учиться дальше. Но тут одноклассница, которая училась в ПТУ-7, положительно отозвалась о ПАЗе. Ирина до сих пор помнит тему своей дипломной работы "Холодильники кипящего слоя" – практику она проходила на участке кальцинации ГМЦ. Добрым словом вспоминает своего наставника Сергея Бервинова, который во всем помогал молодой выпускнице училища, устроившейся на участок № 4 аппаратчиком-гидрометаллургом. Когда сюда пришел Сергей Казаков, он сразу привлек ее внимание своей рассудительностью, готовностью поддержать, стремлением знать больше, делать лучше. Сейчас их дочке, названной в честь бабушки, Анны Геннадьевны, уже 13 лет. После декретного отпуска Ирина стала работать машинистом насосных установок на этом же участке.

Лариса, супруга Евгения, окончила Красноармейский сельхозтехникум, а устроилась на ПАЗ – ее мама работала старшим табельщиком в ГМЦ. Молодая кладовщица, которая через год переквалифицировалась в аппаратчика-гидрометаллурга, продлила династию Храмцовых – ее стаж 90 лет. Теперь Лариса стала продолжателем сразу двух династий, чем очень гордится. У них с Евгением растет сын Станислав.
…Металлурги любят работать на земле, выращивают неплохой урожай. У братьев даже дачи в садоводстве "Яблонька" расположены друг против друга по улице Маковой. Рядом еще немало родственников. Но в плане отдыха Сергей с Ириной выбиваются из "обоймы" своей семейной активностью. Трое "дикарей" каждое лето стараются выбраться на Алаколь. На берегу озера, у подножия гор, ставят палатку: загорают, плавают, рыбачат, забравшись на середину озера на надувной лодке.

День металлурга для всех представителей династии Казаковых в нынешнем году стал особенно значимым – фото­графия Евгения помещена на Доску почета АО «Алюминий Казахстана». На ту самую, где в свое время висел портрет его отца.

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