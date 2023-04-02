Из горящего дома в Кентау спасли 50 человек
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Эвакуировано 50 человек, в том числе 10 детей.
Пожарные Туркестанской области ликвидировали пожар в жилом доме Кентау, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт МЧС РК.
1 апреля, в 22:00, на пульт 101 поступило сообщение о пожаре. Огнем была охвачена крыша 3-этажного жилого дома в Кентау.
Как рассказали в экстренных службах, пожарные эвакуировали 50 человек, включая 10 детей.
Площадь пожара составила 4 квадратных метра.
В тушении были задействованы 10 человек личного состава и 4 единицы техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Туркестанской области.
Пожар ликвидирован в 22:30. Пострадавших не зарегистрировано.
В настоящее время выясняются причина пожара и материальный ущерб.