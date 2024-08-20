Из кабинетов – на полигон

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Рустам Алмазов

В воинских сборах на полигоне «Сары-Шаган» приняли участие 27 акимов и их помощников из областей Карагандинской и Улытау.

фото пресс-службы МО

День начался с теоретических занятий, где руководители местных исполнительных органов прослушали лекции по военно-политичес­кой обстановке в мире и регионе под руководством заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-майора Сакена Жусупова. На полигоне акимы и их помощники ознакомились с условиями проживания и бытом военно­обязанных, приняли участие в показе боевых стрельб из артиллерийских орудий.

– Стрельбы выполняли военнообязанные, призванные на сборы всего три недели назад. За это время они успели изучить и освоить боевую технику. Сегодня они показали отличный результат, поразив все цели, – отметил командующий войсками регио­нального командования «Астана» генерал-майор Ержан Ибраев.

В завершение занятий руководители местных исполнительных органов сдали зачеты по практическому выполнению стрельб из стрелкового оружия. Лучшим в стрельбе из автомата Калашникова оказался аким города Темиртау Карагандинской области Ораз Таурбеков. В стрельбе из пис­толета Макарова отличный результат показал аким Бухар-Жырауского района Карагандинской области Аблай Султангали. Отличившиеся при выполнении практических стрельб были награждены грамотами, а всем участникам вручили книги «Психология войны» Бауыржана Момышулы.

Акимы и их помощники выразили слова благодарности командованию РгК «Астана» за важный и полезный сбор.

– Сегодня, в свете геополитических событий в мире, такие занятия особенно актуальны. Программа сборов была насыщенной. Благодаря информации, полученной нами, я планирую пересмотреть в своем городе эффективность работы органов территориальной обороны с точки зрения придания им повышенной боеспособности, – отметил аким города Темиртау Ораз Таурбеков.

#полигон #сборы #Сары-Шаган

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