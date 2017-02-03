​Из колонии – с профессией

В то же время ДУИС региона эффективно взаимодействует с органами прокуратуры, активно привлекает теологов, большая работа проводится в рамках меморандумов о сотрудничестве с управлениями здравоохранения и образования. 100 осужденных, отбывающих наказание в ­УКА-168/2, обучаются ныне рабочим специальностям в Актюбинском многопрофильном колледже, действующем на базе ИУ. В учреждении КА-168/5 индивидуальные предприниматели ведут работу по открытию производства по переработке шерсти и цеха по изготовлению обуви.

Развивается в регионе также институт пробации. В результате содействия со стороны местных исполнительных органов получено 23 компьютера, а также решен вопрос о предоставлении служебного жилья двум сотрудникам службы пробации Хромтауского и Темирского районов. Совместно с местной полицейской службой осуществляется взаимодействие по проведению профилактических мероприятий с лицами, освобожденными из мест лишения свободы и состоящими на службе пробации. По словам начальника ДУИС области, полковника юстиции Ерната Акылжанова, сегодня важно создать необходимые условия для адаптации лиц, вышедших на свободу по амнистии. Из 122 осужденных 78 будут освобождены в области уже в феврале-марте. Почти половина из них вернется на прежнее место жительства в Актобе, остальные разъедутся по районам. Акимы города и районов получили в связи с этим списки амнистированных, им даны поручения по содействию в трудоустройстве, а при необходимости – обучении и переобучении бывших заключенных.

Анализ показал, что 50% освобождаемых не имеет спе­циальности. Поэтому к этой работе подключается и центр занятости. При его содействии в 2017 году на переподготовку запланировано по желанию направить 757 человек, в том числе и освобожденных из мест лишения свободы. Финансирование будет осуществляться в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на сумму 219,3 тыс. тенге. В органы занятости по вопросу трудоустройства уже обратились 264 освободившихся и состоящих на учете в службе пробации. В настоящее время 172 – трудоустроены, 6 – направлены на переподготовку, 1 получил микрокредит для открытия собственного дела в рамках «ДКЗ-2020». Работа по социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а также состоящих на учете в службе пробации, в регионе продолжается.