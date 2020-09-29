Из плена обновок

Игорь Прохоров
Мой знакомый, взяв в кредит новый и очень дорогой смарт­фон, вскоре почувствовал себя разочарованным. Гаджет оказался исправным, работал без нареканий, но вот радость от его приобретения прошла быстро.

– Зачем же ты купил уже третью по счету «мобилу», ведь лишних денег у тебя нет? – спрашиваю его.

Тот стал пояснять, мол, надо быть в тренде, к тому же производитель обе­щал, что снимки с этой модели телефона будут в 3 раза лучше. Ведь у нее целых 5 камер! Правда, и до покупки мой приятель не отличался любовью к фотографии, а став владельцем смарт­фона, он вдруг убедился, что снимать ему особо нечего, да и незачем...
И ведь он не один такой! Все мы в какой-то степени пленники и жертвы, как сейчас модно говорить, нерационального потребления. Проявляется оно не только в виде ненужных и неразумных покупок, но и фактического уничтожения сотен тысяч тонн готовой еды и полуфабрикатов, а также широкого набора вполне исправных промышленных товаров, которые могли бы служить еще долгие годы, но... вышли из моды. По сути, какая-то часть человечества работает вхолос­тую, постоянно производя и покупая лишнюю продукцию, без которой вполне можно было и обойтись.

Карантинные ограничения только подтвердили этот факт. Несколько месяцев граждане не посещали торговые центры, и оказалось, что у многих дома достаточно и одежды, и обуви, да и других запасов, включая классику складского резерва – спички, соль и мыло.

Как ни крути, нашими потребительскими аппетитами, в том числе и нерациональными тратами, управляют реклама и мода. Обществу постоянно навязывают необходимость приоб­ретения новых брендовых вещей, призванных подчеркнуть высокий социальный статус их обладателя. Но то, что еще сегодня считалось роскошью, завтра становится «как у всех», так от покупателя постоянно ускользает чувство радости и успеха. Производители гаджетов создают новые модели и рекламируют их как самые лучшие, вынуждая граждан, стремящихся «быть в тренде», отказываться от своих прежних приоб­ретений, даже если они находятся в рабочем состоянии.

Таким образом нас подсаживают на крючок морального устаревания товаров. Или же предусмотрительно изготавливают их из недолговечных материалов. Обувь, одежда, девайсы – все служит не более двух сезонов. А далее – либо выходит из моды, либо портится... В итоге заработки, здоровье, да и сама жизнь уходят на ненужные приобретения.
Герой романа «99 франков» Фредерика Бегбедера рекламщик Октав говорит, что реклама «подсаживает» людей на наркотик под названием «новинка», а вся прелесть новинок состоит в их недолговечности. Тут же возникает следующая новинка, обращающая предыдущую в бросовое старье. Вы нуждаетесь в некоем товаре, но стоит вам завладеть им, как вы уже хотите чего-то нового. «Сделать так, чтобы у покупателей постоянно слюнки текли от обновок, – вот она, моя наивысшая цель. В моей профессии никто не желает людям счастья. Ведь счастливые – не потребляют», – откровенничает Октав.

В противовес потребительскому плену все большую популярность набирает минималистичный образ жизни. Массово к нему стали обращаться после выхода книги Мари Кондо «Магическая уборка». Минималисты отказываются от всего лишнего, оставляя лишь необходимое и сосредотачиваясь на том, что действительно важно в жизни. Когда ваша комната чиста и не захламлена, говорят они, у вас не остается иного выбора, кроме как изучить свое внутреннее состояние. Вы обретаете способность увидеть проблемы, которых избегали, и вынуждены разбираться с ними, «перезагружать» свою жизнь. В результате жизнь начинает меняться.

В прошлом году в Копенгагене, столице Дании, одной из самых экологичных стран мира, прошел самый масштабный за всю историю Copenhagen Fashion Summit – профессиональное мероприятие в мире моды, направленное на решение проблем экологии в производстве модных вещей. И это далеко не случайность, так как индустрия моды занимает второе место в мире по объему вреда, наносимого окружающей среде после нефтедобычи.
