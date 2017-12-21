​Из почты Главы государства

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме отмечает: «Казахстан пользуется высоким авторитетом на мировой арене, вносит весомый вклад в решение актуальных международных проблем – в том числе в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, а также в рамках Астанинского процесса».

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в своей телеграмме поздравления подчеркнул: «В течение 26 лет после провозглашения независимости Ваша страна достигла огромных успехов в обеспечении политической стабильности, развитии экономики, улучшении жизни народа и повышении международного авторитета государства, добилась заметных достижений в деле государственного строительства».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в тексте своего поздравительного письма высоко оценивает достижения Казахстана как яркого представителя тюркского мира и желает успешного председательствования нашей страны в Совете Безопасности ООН в будущем году.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в поздравительном письме отмечает: «На протяжении 26 лет с момента обретения Казахстаном независимости Соединенные Штаты Америки признают суверенитет, независимость и территориальную целостность Вашей страны. Мы ожидаем от предстоящего председательствования Республики Казахстан в Совете Безопасности ООН и сотрудничества в области энергетики укрепления экономических связей между нашими странами».

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своей телеграмме поздравления дает высокую оценку глобальным и региональным инициативам нашей страны, которые способствуют укреплению международного авторитета Казахстана, и выражает уверенность в развитии дальнейшего добрососедского сотрудничества между двумя государствами.

Президент Республики Польша Анджей Дуда в своем поздравительном письме на имя Главы государства отмечает высокий уровень проведения Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017» и выражает надеж­ду, что активное участие в ней Польши еще больше оживит торговые и инвестиционные контакты двух стран и позволит казах­станским парт­нерам воспользоваться предложенными инновационными и конкурентными решениями.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем поздравлении подчеркнул: «Через несколько недель Ваша страна начинает председательство в Совете Безо­пасности ООН. Франция приняла во внимание предложенные Казахстаном вопросы повестки дня и примет активное участие в их обсуждении».

Вместе с тем поздравления с Днем Независимости и пожелания благополучия и процветания в адрес Главы государства и народа Казахстана также направили короли: Бельгии – Филипп, Испании – Фелипе VI, Саудовской Аравии – Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд; президенты: Венгрии – Янош Адер, Индии – Рам Натх Ковинд, Объединенных Арабских Эмиратов – Халифа бен Заид Аль Нахаян, Пакистана – Мамнун Хусейн, Словацкой Республики – Андрей Киска, Украины – Петр Порошенко, Республики Хорватии – Колинда Грабар-Китарович, наследный принц, заместитель Председателя Совета министров Королевства Саудовская Аравия, министр обороны – Мухаммед бен Салман бен Абдул Азиз Аль Сауд, вице-президент, Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Эмирата Дубай – шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов – шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, сообщила пресс-служба Президента.